Інформацію про главвраче, що випала з вікна, видалили з сайту Моз

З сайту красноярського Моз видалили біографію головлікаря, що випала з вікна після наради з міністром.

З сайту красноярського Моз видалена біографія головлікаря місцевого госпіталю для ветеранів Олени Непомнящею, яка випала з вікна свого кабінету. Як пише NGS24, 26 квітня інформацію про неї ще можна було знайти на сайті.

Раніше повідомлялося, що Непомняща випала з вікна після селекторної наради з міністром охорони здоров’я краю. Проте в Моз виданню заявили, що в той день міністр не проводив нарад.

Зараз Непомняща знаходиться в лікарні у важкому стані — у неї переломи тазу і ребер.

На посаді в.о. головлікаря вона пропрацювала всього два місяці, її призначили 27 лютого цього року. До цього Непомняща очолювала красноярський міськздороввідділу (з 2010 по 2013 рік), а в 2014 році була призначена начальником відділу розвитку охорони здоров’я та державно-приватного партнерства Моз краю.

«Знають її люди в один голос стверджують, що Олена Олександрівна — людина залізної волі, врівноважений, професіонал своєї справи. Про будь-які проблеми в родині ніхто з опитаних нічого не підтвердив: жінка була щаслива в шлюбі, у неї два сини, один з яких вже повнолітній», — пише видання.

«Ми останній раз спілкувались з її мамою ще на Великдень. Ми тоді здивувалися, що Лени ще не було вдома — вона працювала. Вона постійно працювала, залишалася на роботі допізна, але вона з усім справлялася. Це аж ніяк не міг бути суїцид — ми її знаємо вже 47 років. Вона чудова мати, у неї дуже люблячий чоловік, вона єдина дитина у мами (батько помер) — уявляєте, яка це відповідальність? Лена дуже любила свою сім’ю і дуже любила свою роботу, таких людей ще пошукати!», — розповіли родичі Олени Непомнящею.

26 березня стало відомо, що Непомняща випала з вікна госпіталю після селекторної наради з головою регіонального моз, на якому обговорювалося перепрофілювання одного з корпусів госпіталю для лікування коронавіруса. За інформацією «ТВК Красноярськ», на селекторній нараді обговорювалося питання розміщення до 80 пацієнтів в одному з корпусів госпіталю. Непомняща була проти цього з-за гострої нестачі засобів захисту та загальної непідготовленості персоналу».