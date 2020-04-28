Росія тоне в незатребуваною нафти, яку ніде зберігати

Різке падіння попиту на нафту призвело до того, що для зберігання нафти і нафтопродуктів в Росії практично не залишилося вільних резервуарів. Така ситуація склалася і у всьому світі. У Європі в якості вільних ємностей нафтотрейдери використовують танкери, фрахт яких подекуди піднявся в ціні в сім разів.

Про це повідомив «Інтерфаксу» голова ради директорів АТ “Петербурзький нафтовий термінал” Михайло Скигін, йдеться в оглядовому матеріалі Finanz.ru.

За його словами, найближчим часом різко скоротиться відвантаження нафти за кордон. На території ПНТ розташовані 37 резервуарів для зберігання нафтопродуктів, проте всі вони вже практично заповнені.

Сгикин говорить про абсолютно унікальної ситуації, при якій видобуток, переробка і відвантаження нафти тривають, але попиту на неї при цьому немає. Незабаром відвантаження за кордон і може зовсім припинитися, а де зберігати незатребувану нафту, доведеться терміново вирішувати.

“Скільки ця ситуація триватиме, сказати складно. Залежить від того, коли будуть зняті режими карантинів. Але дуже серйозне, аж до майже повної зупинки, скорочення обсягів по всьому ланцюжку виробництва і поставок нафтопродуктів в перспективі найближчих декількох місяців вже не здається страшною фантазією”, – вважає керівник ПНТ.

Як пише “Коммерсантъ” з посиланням на джерела в нафтовій галузі, в якості резервуарів для зберігання вже розглядаються залізничні цистерни, які оператори-перевозчки готові надати нафтовикам.

За словами гендиректора агентства «Infoline-Аналітика» Михайла Бурмістрова, проблема зберігання нафтопродуктів стала актуальною для всіх великих учасників ринку – «Роснефти», «Лукойлу», «Сургутнефтегаза», «Татнафти» і «Газпром нафти».

Зупинити на час роботу НПЗ не представляється можливим, оскільки вони є підприємствами безперервного циклу. Разом з тим, як каже Бурмістров, в існуючих умовах компанії можуть вивести нафтопереробні заводи в плановий ремонт, незважаючи на економічну неефективність такої міри, але виконання умов угоди з ОПЕК суттєвого скорочення видобутку, починаючи з травня нинішнього року, можливо, призведе до скорочення поставок сировини на НПЗ.

В Європі спостерігаються аналогічні проблеми зі зберіганням палива, де поблизу найбільших паливних терміналів біля берегів коштують 30 танкерів, які не можуть розвантажитися на суші – всі ємності залиті під зав’язку. У загальній складності резервуари цих танкерів містять мільйон тонн гасу, бензину та інших нафтопродуктів, повідомляє Reuters.

При цьому, поки перевізники безрезультатно шукають покупців на паливо, щодня зростає кількість танкерів у європейських берегів. В основному вони скупчилися поблизу нафтопереробного та логістичного хабу Амстердам – Роттердам – Антверпен, а також в окремих районах Середземномор’я.

British Petroleum використовує для зберігання палива на два-три місяці два орендованих танкера, що стоять біля східного узбережжя Великобританії.

У надлишку дешевої нафти захлинаються країни всіх континентів. У США тільки за минулий тиждень запаси сировини і нафтопродуктів збільшилися на 30 млн барелів. Обсяги незатребуваною покупцями нафти статистика не фіксувала ще ніколи в історії, зазначає видання.

Як повідомляє ОПЕК у своїй доповіді про стан нафтового ринку, кожен п’ятий видобутий барель виявиться зайвою за підсумками квітня.

Голова і співвласник Gunvor Торбьорн Торнквіст бачить ситуацію ще більш похмурому світлі. Він оцінює надлишки “чорного золота” в 25 млн барелів на добу, що становить чверть усього світового видобутку. За його прогнозом, через 3-4 тижні всі ємності для зберігання нафти будуть залиті їй повністю, заявив Торнквіст в інтерв’ю Bloomberg.

Угода ОПЕК+ за скорочення видобутку не вирішує існуючої проблеми зі зберіганням. Обсяг нафти на ринку скоротиться на 9,7 млн барелів на добу, і це відбудеться лише в травні.

Враховуючи нинішні напружені відносини між Росією і Саудівською Аравією, а також традиційну схильність гравців ринку до обману, то на практиці скорочення видобутку може опинитися і зовсім вдвічі менше – близько 5 млн барелів на добу, оцінює ситуацію Goldman Sachs.

За даними початку квітня нинішнього року, Росія видобувала 11,2 млн барелів сировини в добу, експортуючи близько половини видобутої нафти. З 1 травня в рамках угоди ОПЕК+ виробництво потрібно знизити на 23% – до 8,5 млн барелів на день, що є мінімумом з 2002 року.

Надалі ОПЕК прогнозує найсильніший в історії падіння попиту на нафту.

«У 2020 році прогноз зростання світового попиту на нафту погіршений на 6,9 млн барелів на добу, до найсильнішого в історії падіння – близько 6,8 млн барелів на добу. Очікується, що скорочення попиту в другому кварталі складе близько 12 млн барелів на добу, а в квітні буде спостерігатися посилення скорочення – приблизно до 20 млн барелів на добу», – йдеться в квітневому звіті організації.

Як зазначає ОПЕК, пандемія коронавіруса також в поточному році стане причиною різкого зниження поставок нафти з країн, що не входять в організацію країн-експортерів нафти. Очікується скорочення поставок на 1,5 млн барелів на добу, а до того ж можливі перебої в постачаннях з-за коронавіруса.

«Падіння цін на нафту змусило компанії скоротити капітальні витрати до найнижчого рівня за останні 13 років», – йдеться у квітневій доповіді організації.

Не мине ця чаша й Сполучені Штати, хоча вони постраждають тут значно менше інших учасників ринку, роблять прогнози експерти ОПЕК. Передбачається, що постачання нафти з США в нинішньому році скоротяться приблизно на 150 тис. барелів на добу.

Зростання ж поставок нафти за прогнозом ОПЕК, в поточному році може спостерігатися лише в чотирьох країнах – Норвегії, Бразилії, Гайані та Австралії.