За ціною промисловості. За якими тарифами вже з літа доведеться платити українцям за газ

Кабмін відклав введення ринку газу для населення ще на рік — до 1 травня 2021 року. Але відстрочку отримають не всі. Як прописано в постанові уряду №303, спеціальні зобов’язання по ціні на газ зберігаються для виробників тепла для населення (тобто, ТЕЦ, котелень). Вони зможуть закуповувати газ за спеціальними цінами весь наступний опалювальний сезон.

При цьому пересічним споживачам доведеться купувати газ по ринку вже через 2 місяці — з 1 липня цього року. Мова йде, наприклад, про газ для приготування їжі або для газових котлів (якими гріють воду і опалюють будинки в приватному секторі).

«Ціна за газ буде як для промисловості», — пояснив глава Житлового союзу України Олександр Скубченко.

Тобто, не виключено, що газ для людей подорожчає.

Поки неясно, якими будуть ринкові ціни на газ в липні, і скільки доведеться переплачувати. Але приблизну різницю в ціннику для населення та бізнесу можна побачити з прайсів «Нафтогазу».

Якщо для населення НАК встановив ціну на газ в квітні на рівні 2,9 гривень за куб (без ПДВ і транспортування), то промисловість заплатить за тарифом від 4,06 гривень за куб (передоплати) до 4, 6 гривень (без ПДВ). З урахуванням всіх податків бізнес заплатить 4,8 -5,5 гривень за куб, а населення — близько 4 -4,5 гривень за куб. тобто, різниця не менш гривні на кубі.

При цьому люди отримають лише підвищений цінник. Інші плюси ринку газу, зокрема, можливість обирати свого постачальника для них поки залишаться недоступними.

«Країна» розумілася як в Україні працюватиме ринок газу, і що зміниться для людей.

Тепло з відстрочкою

Ринок газу діє в Україні вже кілька років, його робота прописана у відповідному законі від 2015 року. Але для побутових споживачів весь цей час працювали інші правила. Газ для населення відпускався за так званим спецобязательствам. Вони були прописані в постанові Кабміну №867, яке кілька разів продовжували. Цінник на газ для населення все це час був помітно нижче, ніж для промисловості.

Що дуже не подобалося МВФ.

Українська влада кілька разів обіцяли Фонду переведення населення на ринкові ціни на газ «вже скоро», але в останній момент запуск «справедливих тарифів» відкладали. Що, власне, сталося і зараз.

Нагадаємо: з 1 травня цього року повинен був запрацювати ринок газу для населення. З усіма витікаючими звідси наслідками — люди стали б купувати газ за ринковими цінами (як для промисловості) і могли б самі вибирати собі постачальників (як це роблять промпідприємства).

Але в останній момент Кабмін знову відстрочив дату «Ч». У постанові уряду №303 прописані нові умови та терміни ринку газу для населення.

Основне нововведення — ринкові умови по газу переносяться ще на рік — до 1 травня 2021 року, тобто, фактично ще на один опалювальний сезон. Це означає, що продовжать діяти так звані спеціальні зобов’язання по ціні на газ. Нагадаємо: зараз вартість газу для населення визначається за формулою «Амстердам плюс», яка враховує середню ціну газу на біржі TTF за попередній місяць, транспортні витрати, курс гривні і т. д.

«Спеціальні ціни» збережуться для виробників тепла для населення, зокрема, ТЕЦ, котелень. Вони і далі зможуть купувати газ за формулою «Амстердам плюс». І, поки газ в Європі дешевшає, низькі цінники і для тепловиків. Так, на квітень «Нафтогаз» встановив ціну на газ для населення на 15% нижче, ніж у березні — 2,9 гривень за куб (без ПДВ і транспортування).

При цьому, як пояснив «Країні» Олександр Скубченко, не факт, що дешевий газ якось вплине на тарифи на опалення в наступному сезоні. В цьому опалювальному сезоні тарифи залишалися незмінними, хоча газ подешевшав майже на 40%.

Комунальники давали споживачам знижки, але за принципом «скільки не шкода» — хто 20%, хто — всього 5%, а деякі і зовсім нічого не скидали.

Тобто, економія на дешевому газі осідала, в основному, в кишенях тепловиків. І, якщо до осені не переглянуть тарифи, то така ж ситуація буде і в наступному опалювальному сезоні — виробники тепла будуть купувати газ за «спеціальними цінами», а люди стануть платити за тарифами, в які закладено дорогий газ (ще по 8 гривень за куб).

Кухня газового ринку

Керівник спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев каже, що влада побоялися вводити ринок газу для населення з 1 травня, так як залишається багато невирішених проблем. Зокрема, є мільярдні борги (які в карантин ще більше зросли), зберігається перехресне субсидування, відсутній прозорий механізм формування ринкової ціни. Іншими словами, постачальники можуть закласти в собівартість все, що завгодно і виставити буквально будь-які цінники.

Втім, все це не завадило Кабміну почати експериментувати з рядовими споживачами. Для них ринок газу теж переноситься, але не на рік, як для виробників тепла, а всього на два місяці — до 1 липня цього року.

Тобто, мешканці багатоповерхівок будуть купувати той же газ для приготування їжі за ринковими розцінками (тобто, як для промисловості) вже зовсім скоро. Як і власники приватних будинків, які гріють воду і оталивают свої помешкання газовими котлами.

Зрозуміло, що літо — не зима. Великого споживання газу (а значить, і великих платіжок) в міжопалювальний період немає. «Споживання газу становить приблизно 12-50 кубів на домогосподарство», — говорить Скубченко.

Тим не менш, не виключено, що все одно доведеться переплачувати. Все залежить від того, якими будуть ціни на газ в Європі і курс долара.

Зараз газ дешевшає, а з урахуванням просідання цін на нафту (до якої газовий ринок теж прив’язаний), цінники можуть і далі падати.

У той же час на даний момент промисловість все одно платить більше, ніж населення.

Якщо для населення «Нафтогаз» встановив ціну на газ в квітні на рівні 2,9 гривень за куб (без ПДВ і транспортування), то промисловість заплатить за тарифом від 4,06 гривень за куб (передоплати) до 4, 6 гривень (без ПДВ). З урахуванням всіх податків бізнес заплатить 4,8 -5,5 гривень за куб, а населення — близько 4 -4,5 гривень за куб. тобто, різниця не менш гривні на кубі. А що буде з нового опалювального сезону залишається тільки здогадуватися.

Якщо цінник різко зросте (а це може бути як з-за зростання ціни на газ у Європі, так і з-за девальвації гривні), то газ для людей подорожчає. Особливо важко доведеться власникам приватних будинків, адже в опалювальний сезон споживання газу різко зростає — до 400-500 кубів в місяць і більше.

При цьому ціна буде ринковою, а умови поставок — колишніми.

«З-за епідемії Кабмін продовжив дію всіх діючих договорів до 5 місяців після закінчення карантину. Тобто, міняти постачальників буде не можна», — каже Скубченко.

За словами Рябцева, ринок газу рано чи пізно введуть для всіх споживачів.

«Але до того часу державі варто було б прописати чіткі правила, і головне — визначити принцип формування ціни, щоб вона була не тільки економічно обґрунтованою, але і доступною для людей», — говорить експерт.

«Зараз же введення ринку газу призведе до зростання дебіторської заборгованості, так як на сьогодні споживач не готовий до ринкових умов, так і ринку як такого у нас немає. Ринок газу не може існувати при наявності такого монополіста «Нафтогаз» і при такому не працюючому Антимонопольному комітеті. Покажіть хоча б одне оштрафованное підприємство на ринку газу. Ринок — це коли держава може враховувати баланс інтересів як споживача , так і постачальника. У нас же поки все працює тільки на монополіста. Тому за фактом влади намагаються піти від державного регулювання ціни на газ ( і це при наявності 32 млрд гривень боргів населення за комуналку) і віддали все на відкуп «Нафтогазу», — говорить глава департаменту житлово – комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попов.

За ціною промисловості. За якими тарифами вже з літа доведеться платити українцям за газ оновлено: 28 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0