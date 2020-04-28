Медики повідомили про прорив у боротьбі з COVID-19

Французькі медики знайшли засіб від смертельного симптому коронавіруса в ході клінічних випробувань.

Про це повідомляє асоціація Assistance publique — Hopitaux de Paris (AP-HP), передає РБК-Україна.

Ліки від ревматоїдного артриту Тоцилизумаб виявилося ефективним в боротьбі з одним із потенційно смертельних симптомів викликається коронавірусом захворювання — гиперцитокинемией, або цитокиновым штормом.

За словами лікарів, пацієнти з таким захворюванням страждають від гострої респіраторної недостатності. Перші результати стосуються вибіркового контрольованого мультицентрического дослідження з тоцилизумабом — моноклональным антитілом, яке блокує рецептор цитокіна інтерлейкіну-6 і використовується, зокрема, при лікуванні ревматоїдного артриту.

Всього в дослідженні брали участь 129 пацієнтів. З них 65, окрім звичайного лікування, приймали цей препарат, а інші 64 виконували роль контрольної групи отримували тільки звичайне лікування. З’ясувалося, що після прийому препарату стан хворих значно покращився.

Нагадаємо, що у світі заражені коронавірусом понад 3 млн осіб, померли від ускладнень інфекції 207 тис., вилікувались 882 тис. пацієнтів.