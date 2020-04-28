У Києві прогримів вибух у багатоповерхівці: двоє постраждалих

У висотному будинку на вулиці Ревуцького в Києві стався вибух у під’їзді на 14-му поверсі.

Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент стався напередодні пізно ввечері. Зараз з’ясовуються обставини події.

«Після прибуття на місце виявлений чоловік, 1990 року народження, у критичному стані без свідомості. Місцевий мешканець. Дружина повідомила, що був з нею, коли засинала. Також поранений його сусід, 1983 року народження. В дуже сильному сп’янінні, нічого сказати не може. З ними був третій чоловік, 1988 року народження, теж сусід, він не отримав травм, також п’яний. Попередньо, хлопці вивчали гранату», — сказано в публікації.