В ООС вилучили алкогольний фальсифікат на майже 10 мільйонів

У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресцентр Об’єднання єднаних сил

Днями співробітники Служби безпеки України та спецпідрозділ податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області, які входять до складу Об’єднання єднаних сил, затримали два вантажні автомобілі, що перевозили фальсифіковані алкогольні напої.

Обидві вантажівки зупинили у Краматорську, що на Донеччині. Одна з них рухалась околицями міста в обхід контрольних постів. У першій виявили 11 880 літрів горілчаніх напоїв вартістю близько 3 мільйонів гривень. Друга вантажівка перевозила 22 711 пляшок алкогольних напоїв з ознаками фальсифікації на суму понад 2 мільйони гривень.

Також було проведено обшуки складських і гаражних приміщень, під час чого вилучено майже 39 тисяч пляшок і 200 десятилітрових тетрапаків фальсифікованих алкогольних напоїв на суму понад чотири мільйони гривень.

Загальна вартість фальсифікату, який не потрапив на полиці магазинів, склала майже 10 мільйонів гривень.

Усі товари й вантажні автівки, які здійснювали незаконні перевезення, вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Об’єднання єднані сили й надалі рішуче протидіятимуть виготовленню та поширенню контрафактних товарів.