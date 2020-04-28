Росія змушена виливати нафту — її не купують, а зберігати ніде

Обвальне падіння попиту на паливо вдарило по російським нафтовикам лавиною з сирої нафти і нафтопродуктів, які ніде зберігати.

Вільних резервуарів в європейських країнах практично не залишилося, і нафтотрейдери використовують в якості ємностей зберігання танкери, ціни на фрахт яких виросли в окремих випадках у сім разів, повідомив у четвер« Інтерфаксу» голова ради директорів ПНТ Михайло Скигін.

За його словами, найближчим часом почнеться різке скорочення відвантаження нафтопродуктів за кордон. Але потужності самого терміналу зі зберігання вже закінчується: на 13 квітня всі 37 резервуарів були заповнені майже вщерть.

Ситуація унікальна: видобуток, переробка і відвантаження нафти тривають, хоча попиту немає, констатує Сгикин. Найближчим часом цей потік може зупинитися, і «зайвим» баррелям доведеться шукати місце в Росії.

«Дуже серйозний, аж до майже повної зупинки, скорочення обсягів по всьому ланцюжку виробництва і поставок нафтопродуктів в перспективі найближчих декількох місяців вже не здається страшною фантазією», — попереджає Сгикин.

Як варіант розглядають залізничні цистерни, і оператори-перевозчки готові надати їх нафтовикам, розповіли «Комерсанту» джерела в галузі. Резервуарна інфраструктура НПЗ – об’єктивно вузьке місце, тому питання зберігання нафтопродуктів актуальне для всіх великих гравців: «Роснефти», «Лукойлу», «Сургутнефтегаза», «Татнафти» і «Газпром нафти», — говорить генеральний директор агентства «Infoline-Аналітика» Михайло Бурмістров. Призупинити роботу НПЗ неможливо, так як це підприємства безперервного циклу, каже Бурмістров. В нинішніх умовах нафтові компанії можуть вивести НПЗ на плановий ремонт, хоча це не оптимально з точки зору економіки, проте виконання умов угоди з ОПЕК масштабного скорочення видобутку з 1 травня 2020 року, найімовірніше, призведе до скорочення постачань нафти на НПЗ.

Біля берегів Європи, поблизу найбільших паливних терміналів на якорях коштують 30 танкерів, які не можуть розвантажитися в зв’язку з заполненностью резервуарів на березі, зазначає Reuters. На їх борту в сумі мільйон тонн авіапалива, бензину та інших нафтопродуктів.

Пробка з танкерів збільшується день від дня, в той час як перевізники марно намагаються знайти покупців. Суду в основному зосереджені поблизу нафтопереробного та логістичного хабу Амстердам — Роттердам — Антверпен (ARA) і в декількох районах Середземноморського регіону.

BP орендувала два танкери — Stena Polaris і Andrea Victory — для зберігання палива протягом 2-3 місяців, в даний час обидва судна стоять на якорі біля східного узбережжя Великобританії.

Продати нафту в Азію також складно: Саудівська Аравія подвоїла знижки на постачання в травні. Сорту нафти ССТО, що поставляється з Росії, буде потрібно значний дисконт до дубайському бенчмарк, щоб зберегти конкурентоспроможність на азіатському ринку. Виробникам з США та Африки також доведеться знизити ціни на свою сировину, щоб конкурувати з Saudi Агамсо, відзначає директор з досліджень Wood Mackenzie Сушать Гупта.

У надлишку «чорного золота» захлинаються всі континенти. В США на минулому тижні запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у комерційних сховищах зросли на 30 млн барелів. Без кінцевого покупця залишився обсяг, якого статистика не фіксувала жодного разу в історії.

За підсумками місяця кожен п’ятий барель, витягнутий з надр, буде зайвим, констатує ОПЕК у квітневій доповіді про стан ринку.

Голова і співвласник Gunvor Торбьорн Торнквіст бачить ситуацію ще похмуріше: надлишок оцінюється в 25 млн барелів на добу, або чверть світового виробництва. Закрито близько 12 млн б/с нафтопереробних потужностей, і через 3-4 тижні всі ємності, доступні для зберігання нафти, переповняться, заявив Торнквіст в інтерв’ю Bloomberg.

Угода ОПЕК+ за скорочення видобутку не вирішує проблеми: з ринку піде 9,7 млн барелів на добу, м тільки в травні. Якщо ж врахувати напружені відносини між Росією і Саудівською Аравією, а також історичну схильність нафтових держав обманювати один одного, в реальності скорочення видобутку може виявитися і того менше — близько 5 млн барелів на добу, оцінює Goldman Sachs. На початок квітня Росія видобувала 11,2 млн барелів сирої нафти на добу, експортуючи приблизно половину цього обсягу. З травня в рамках угоди ОПЕК+ виробництво треба зменшити на 23%, до 8,5 млн барелів на день, або мінімуму з 2002 року.