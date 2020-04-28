Батурина повернула лідерство в списку найбагатших жінок Росії

Олена Батурина повернулася на перше місце рейтингу Forbes Real-Time, ставши найбагатшою жінкою Росії. У лютому 2020 року рейтинг очолила власниця 100% акцій компанії Wildberries Тетяна Бакальчук, на той момент її стан оцінювався в $1,4 млрд, а стан пані Батуріної в $1,2 млрд.

За минулий місяць стан пані Бакальчук знизилася на 29% до $1 млрд, випливає з даних рейтингу. За даними Forbes, зниження оцінки стану пов’язане із зміною оцінки її основного активу — інтернет-магазину Wildberries, акції якого подешевшали на тлі новин про коронавирусе. Також на стані пані Бакальчук відбилося і падіння рубля.

При цьому стан Олени Батуріної практично не змінилося, так як не пов’язане з володінням якоюсь однією компанією. До того ж основні активи розташовані за межами Росії.