Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ученые обнаружили новое необычное свойство кофе

28.04.2020

Влияние на вкусовые рецепторы имеет кратковременный эффект.

Датские ученые заявили, что кофе меняет механизм восприятия вкуса. «Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи», – выяснили эксперты.

По мнению ученых, кофе обладает веществами, которые смягчают горький вкус и усиливают сладость. Однако влияние напитка на вкусовые рецепторы имеет кратковременный эффект и длится только во время его употребления.

Специалисты считают, что эти результаты могут быть использованы производителями продуктов питания для уменьшения количества сахара и калорий в пище.

: lenta.ua

Читайте також:   ООН наполягає на екстреній зустрічі по Єрусалиму
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *