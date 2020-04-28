Ученые обнаружили новое необычное свойство кофе

Влияние на вкусовые рецепторы имеет кратковременный эффект.

Датские ученые заявили, что кофе меняет механизм восприятия вкуса. «Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи», – выяснили эксперты.

По мнению ученых, кофе обладает веществами, которые смягчают горький вкус и усиливают сладость. Однако влияние напитка на вкусовые рецепторы имеет кратковременный эффект и длится только во время его употребления.

Специалисты считают, что эти результаты могут быть использованы производителями продуктов питания для уменьшения количества сахара и калорий в пище.

: lenta.ua