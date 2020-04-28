Стало відомо про гулянках Кім Чен Ина в бронепоїзді з незайманими

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин регулярно влаштовував гульбища під час поїздок на своєму бронепоїзді. Про це стало відомо The Sun.

За інформацією видання, бронепоїзд північнокорейського лідера складається з 20 вагонів і може розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Зазвичай перед ним пускають складу з охоронцями політика, які перевіряють безпеку залізничних колій і станцій, а за ним слідує поїзд з охоронцями Кім Чен Ина і припасами. Також відомо, що на бронепоїзді перевозять особистий броньований Mercedes політика і мобільний туалет.

Всередині складу розташовується лаунж-зона з шкіряними диванами, сучасний конференц-зал, офіс зі супутниковим телебаченням і ресторан, де подаються страви вишуканої кухні і напої — зокрема, швейцарський сир, коньяк Hennessy і шампанське Cristal. Крім того, в дорозі лідера Північної Кореї супроводжує так звана «бригада задоволень» — провідниці, яких відбирають спеціально для цієї роботи. Як відзначає The Sun, сформувати таку бригаду Кім Че Ин вирішив в 2015 році. Потрапити в неї можуть тільки високі і красиві кореянки, які обов’язково повинні бути незайманими.

Раніше повідомлялося, що поїзд, можливо належить Кім Чен Ину, виявили біля курортного міста в Північній Кореї. Зазначалося, що склад з 21 квітня знаходиться біля залізничної станції поруч з північнокорейським пляжним курортом Вонсан, де розташовується пляжна вілла північнокорейського лідера з приватним медустановою.

Кім Чен Ин не з’являвся на публіці з 11 квітня. 15 квітня він пропустив святкування дня народження свого діда, засновника КНДР Кім Ір Сена. З-за його відсутності почали з’являтися чутки про його можливу хворобу, офіційні особи і ЗМІ КНДР їх не коментують.