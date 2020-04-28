На Львівщині посадовицю Нацполіції затримали на хабарі

Слідчі Державного бюро розслідувань у Львові затримали заступницю начальника відділу Головного управління Нацполіції у Волинській області, коли та одержувала хабар у 42 тисячі гривень.

Про це повідомляє ДБР.

За попередньою інформацією, вона вимагала та отримала і кошти від свідка у кримінальному провадженні за сприяння у поверненні його майна, на яке раніше наклали арешт.

27 квітня її затримали під час отримання хабаря. Справу відкрили за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

У разі доведення вини їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на рядків до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення її від посади.