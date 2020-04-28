У ЗСУ виявили 53 випадки COVID-19

У Збройних силах України минулої доби виявили 9 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України.

«На 07:00 28 квітня у Збройних силах України хворіє 53 особини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та зареєстровано 2 летальних випадки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі на самоізоляції перебуває 367 осіб. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби, – 149 особини.

«За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Як повідомлялось раніше 6 випадків на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, виявили у Харківській області. На ранок гостру респіраторну хворобу COVID-19 облікували ще у 3-х осіб. Дані військовослужбовці (Львівська область – 1 особа, Тернопільська – 2 особини) знаходяться на самоізоляції, під наглядом медичної служби. Симптоми захворювання відсутні», – додали в командуванні Медичних сил.