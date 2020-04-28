Коли в Україні закінчиться епідемія COVID-19: вчені вирахували дату

Вчені з Сінгапуру спрогнозували можливу дату закінчення пандемії коронавіруса COVID-19 в світі і в кожній з країн. Серед іншого змодельовано розвиток ситуації і в Україні.

За їх розрахунками, це відбудеться 8 червня 2020 року, повідомляється на сайті Data-Driven Innovation Lab. Пік епідемії коронавіруса в Україні нібито вже минув. До 19 травня країна подолає 97% всіх випадків захворювання, до 29 травня – 99%, а до 8 червня – 100%.

Що стосується світу, то в цілому кінець пандеми, згідно з прогнозами, очікується 26 листопада 2020 року. Однак з 97% випадків людство нібито має впоратися до 29 травня.

Кінець пандемії у світі

Data-Driven Innovation Lab

Наголошується, що прогноз базувався на основі даних щоденного моніторингу нових випадків інфікування. В його основу лягла так звана модель SIR, яка враховує кількість людей, схильних до ризику зараження, вже заражених і тих, хто одужав.

Вивчаючи статистику цих показників з різних країн світу, вчені змогли оцінити криву життєвого циклу пандемії і спрогнозувати її останній етап. Однак аналітики закликали ставитися до прогнозу з обережністю. Адже надмірний оптимізм може послабити дисципліну і контроль над поширенням коронавіруса.