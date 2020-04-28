Будівництво на кістках. На майданчику майбутнього РК «Едельдорф» знайдено людські рештки

Мешканці столичного Печерська вже не перший рік борються з незаконним будівництвом за адресою вул. Старонаводницька, 42-44. Попри те, що будівництво на даному місці заборонено рішенням суду, об’єкт знаходиться в безпосередній близькості до діючого кладовища і цільове призначення ділянки не передбачає будівництва житлового комплексу, будівництво елітного РК “Едельдорф” набірає обертів.

Не дивлячись на порушення усіх санітарних норм забудовник ЖК «Едельдорф» продовжує зводити у 20 метрах від кладовища дві нові багатоквартирні будинки висотою у 26 поверхів.

Журналісти проєкту “Правда Тут” вирішили дізнатися, що приховують на території будівельного майданчика. Відео можна подивитися за посиланням.

До будівельного майданчика журналісти завітали вже втретє, і не марно. На будівництві нового ЖК смороду знайшли людські кістки, і це не дивно, адже зводять його з порушенням санітарних норм. Вочевидь, коли будівельники копали фундамент, сталися зсуви ґрунту, в результаті чого рештки людських тіл з кладовища скотилися на будмайданчик.

Ба більше, будівництво проходити без дотримання умов і правил карантину. Усі будівельники – без масок.

Правоохоронців, яких викликали журналісти, вони так і не дочекалися.