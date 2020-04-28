В Австрії з травня скасує режим ізоляції

Режим ізоляції, введений в Австрії в зв’язку з пандемією коронавіруса, перестане діяти з початку травня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Рудольф Аншобер, — передає Медуза.

З 1 травня жителям буде дозволено виходити на вулицю і збиратися групами не більше 10 осіб. Однак громадянам рекомендують дотримуватися в громадських місцях дистанцію в один метр.

У травні також почнуть поетапно відкривати школи, а з середини місяця, при сприятливих умовах — ресторани, бари, торгові центри, перукарні та готелі.

Режим ізоляції діє в Австрії з 16 березня. За даними університету Джонса Хопкінса, всього в країні зареєстровано понад 15 тисяч випадків зараження COVID-19. Від хвороби померли 549 осіб.