Матрьошка руйнування

Нинішній розпад сформованої за останні роки порядку можна представити у вигляді матрьошки.

Зі стуком розкривається перша дерев’яна фігурка, а всередині ще одна — теж готова розкритися.

Епідемія склалася з кризою в економіці, і матрьошки стали розкриватися.

Перша «матрьошка» — криза управління. Влади показали, що керувати не можуть. Завданням не адекватні. Досі, через тижні після початку епідемії те ж саме — брак засобів захисту для медиків та населення. В економіці — десятки мільйонів посаджені в карантин без засобів до існування. При наявності величезних фондів. Іншими словами — ресурси є, але система влади влаштована так, що не може їх раціонально використовувати, вирішити завдання. Звідси — зростаюче невдоволення громадян.

Друга «матрьошка» — криза довіри до влади. Всі бачать, що ресурси є, але вони не використовуються, або використовуються неправильно, — як можна довіряти таким владі?

Між іншим, заяви влади, що люди займаються самолікуванням, а потрапляють у лікарні у важкому стані, говорять не про те, що люди дурні, а про інше — вони не вірять системі охорони здоров’я. Бояться, що в лікарнях їх залікують. Мають для цього всі підстави. Спасибі «оптимізованої» медицини імені Путіна, Голікової і Скворцової.

Нарешті, третя, прийдешня і найголовніша «матрьошка» — політична криза. Це коли усвідомлення нездатності влади керувати, недовіра до них, яке виросло на грунті впав рівня життя, переросте в дії проти влади.

Цього можна очікувати після закінчення епідемії.

Мітинги, демонстрації, пікети і, звичайно, використання голосувань (на плебісциті, осінніх виборах), як можливість почати зміну системи влади в Росії. І справа може закінчитися мільйонними протестами. Влади самі ведуть справу до такого сценарію.

Політична криза ще не настав, але ми маємо справу з його передумовами. Вони активно формуються.

Чим більше триває епідемія, чим менше у людей грошей, чим більше упираються влади, займаючись імітацією підтримки, прагнучи зберегти зібрані в громадські фонди трильйони, — тим вище ймовірність політичної кризи.

Репресивний і голодний карантин, влаштований владою для десятків мільйонів людей, десятки тисяч кинутих владою за кордоном громадян, їх родичів в Росії — поживний ґрунт для того, щоб люди зрозуміли — при таких порядках більше жити не можна.