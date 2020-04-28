Михайло Крутіхін: «Росія технічно не зможе скоротити видобуток нафти»

Експерт по нафтобізнесу, партнер консалтингової компанії RusEnergy, економіст Михайло Крутіхін стверджує, що абсолютно незрозуміло, як саме Росія буде виконувати зобов’язання щодо нової угоди про скорочення нафти.

В ефірі ютуб-каналу FeyginLive він розповів про те, що у нашої країни просто не вистачить бригад, щоб перекрити видобуток.

«Перш за все, зазначу, що на ситуацію на ринку нова угода ніяк не впливає, хіба що чисто психологічно. Вивчив я історію з цими переговорами і вийшло, що умовив всіх Трамп. Але коли починаєш займатися підрахунками, з’ясовується, що саудівці повинні скорочувати менше, а Росія більше.

Наше Міністерство енергетики буквально тільки що озвучив нафтовим компаніям, на який відсоток ті з 1 травня повинні скорочувати свою середньодобовий видобуток.

На словах компанії погодилися, але коли цікавишся, як саме ви збираєтеся це робити, стикаєшся або з повною розгубленістю, або починають нести якусь ахінею. Ось керівник «Татнафти» заявив, що інвестиції перенесуть з розвідки і видобутку на переробку та на нафтохімію. Але я не розумію, як це може бути реалізовано на практиці?

Є бурові бригади. Вони, чи що, раптом знімуть їх і направлять на нафтохімічний або на нафтопереробний завод? У Росії все дуже складно, тим більше що була зовсім інша парадигма.

Протягом багатьох десятків років стояло завдання нарощувати виробництво, збільшувати обсяги видобутку нафти. Мізки ж заточені на це! Геологи бігають, доповідають про розвідку запасів і нових відкриттях. Буровики працюють, все більше свердловин відкривається.

І раптово всім їм повідомляють: значить так, хлопці, ви, звичайно, домоглися грандіозних успіхів, але зараз треба б все частково згорнути. А я вважав це «частково», і вийшла чи не чверть! Але як це виконати?

Заглянув в інструкцію. Є певні правила консервації свердловини. Це складна операція. Треба припиняти діючий потік нафти. Сил просто не вистачить стільки свердловин закрити-перекрити по всьому нашого неосяжного державі!

У нас 180 000 свердловин працюють, плюс 40 000 непрацюючих. А враховуючи, що свердловини дають дуже мало нафти, то перекриттям трьох свердловин багато нафти з ринку не прибереш. Це не дасть відчутного результату. Наприклад, наше легендарне Самотлорское родовище дає всього 4 %.

Вода там йде з нафтовою плівкою. Це нормальна методика, коли закачують воду, щоб вона витісняла нафту. Але скільки ж треба свердловин за чисельністю перекрити, щоб стало реальним відчутно знизити обсяг?

У Росії середня свердловина на добу приносить 9,5 тонн. А ті, які б’ють фонтаном і реально рентабельні – рідкість, їх у нас менше 2 %. За рештою треба витягувати занурювальний насос, або зупиняти верстат-качалку.

Щоб законсервувати свердловину, спочатку її треба прочистити, закачати під горизонт цементний міст, закупорити, крім цього закачати рідина, яка не порушить перфорацію, тобто приплив нафти в майбутньому збережеться, а потім знову поверх накачати цементні мости. А вже якщо горизонтів кілька – то так на все окремо.

Мало того, що необхідно скласти докладний план дій, так треба ще й наглядові органи для перевірки залучати. Це ж нереально. Просто бригад не вистачить, щоб перекрити видобуток в Росії. Ніколи у нас такого не робили.

Так що я не знаю, як Росія буде виходити з цієї ситуації. Швидше за все, буде саботаж з боку промислових компаній, або почнуть приписувати щось і фальсифікувати. Все це у нас вміють добре робити.

Потім знайдуться компанії, які будуть розмахувати папірцями із серії «вибачте, я не можу, у мене є захист». Що за захист? Ось «Роснефть» має купу нафти, тонни і тонни, китайцям. Тому що китайці давали їм гроші на укрупнення за рахунок поглинання інших компаній. А всі ці договори з китайцями ще й міжурядовими угодами захищені.

Тобто «Роснефть» знаходиться в привілейованому положенні, а інші повинні будуть скорочувати більше. Яким чином все це вийде – загадка. Деталі нікому невідомі. І міністерство не дає ніякої методики, як з цього виходити. Про відсоток скорочення сказали – і крапка.

А адже якщо Росію викриють в тому, що вона шахраює, як було три роки поспіль з ОПЕК+, існує небезпека повного колапсу.

Тоді ми говорили, що все скорочуємо разом з усіма, але за статистикою було видно, що видобуток потихеньку збільшувалася. Але зараз це не просто зобов’язання перед групою товаришів з 24 країн, а серйозна міжнародна річ, яка закріплена в рішеннях G 20.

А коли Велика двадцятка благословляла це скорочення, було оголошено про створення контрольного органу, який буде спостерігати за тим, що відбувається. І приймати, в разі необхідності, відповідні заходи.

І якщо Росія опиниться в числі недобросовісний сокращателей видобутку, що, по-вашому, буде робити цей орган? Оскільки угоду своїм прямим участю спонсорував президент США, я не виключаю, що вдадуться саме до того, чим погрожували – якимось тарифами, санкцій та ембарго проти російської нафти.

Американський уряд може оголосити санкції проти сервісних компаній, які надають сприяння російській нафтовій галузі. А якщо від нас підуть навіть всього три компанії, скажімо, такі, як Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes – це ж буде вже трагедія. Подібні компанії мають широке присутність на нашому ринку і надають багато різних послуг, це і випробування свердловин, і буріння, і багато чого ще.

Наші російські компанії, які обслуговують розвідку в Ямало-Ненеском, Ханти-мансійському автономних округах, де у Росії найбільші поклади нафти і газу, вже говорять про те, що якщо вся ця ситуація буде тривати, третина компаній просто збанкрутує. А це десятки тисяч людей.

Я порахував, що тільки п’ять наших найбільших компаній – «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» і «Газпромнафта» – разом налічують 625 000 співробітників.

Не будемо забувати і про членів їх сімей, а також про працівників компаній, які займаються обслуговуванням в частині технологій, обладнання, транспорту, електроенергії… І вийде, що в цілому мова йде про 2-3 млн осіб. Це багато. І всі вони можуть залишитися без засобів до існування.

Зараз нафти на ринку більше, ніж попит її може переварити. Навіс пропозиції над попитом в середньому такий: 30 млн барелів на добу. І попит весь час зменшується. Так, зменшується подекуди і пропозиція, так як деякі нафтові компанії теж страждають і від коронавіруса, і від спаду економічної активності. Наприклад, в США 27 числа повинен закритися вже третій нафтопереробний завод. Тобто пропозиція де-то теж знижується, але не такими темпами. Все одно нафти більше.

І ось домовилися, означає, що протягом двох місяців треба прибирати з ринку 9,7 млн барелів на добу. Але це не 30, не 20 і навіть не 10. А враховуючи, що в ОПЕК і союзників дисципліна виконання угод і так завжди була дуже низькою, то насправді прибирати будуть по 6-7 млн барелів. Може бути. Але це не допоможе.

Тому що по морях ходять танкери, які не можуть збути свою нафту. На рейді стоять десятки танкерів, включаючи супертанкери, які не можуть продати запаси. І російська нафта, яку закупили деякі торговці, теж ніяк не реалізується. Йде серйозний тиск з-за такого дисбалансу. І учасники ринку починають пропонувати дуже хороші знижки.

При цьому оптимістичні оцінки звучать навіть не тільки з Москви, але і від арабських фахівців по нафтовому ринку. Кажуть, припустимо, що після червня-липня ціна дотягнеться до 40 доларів за барель, і стане більш-менш комфортно. А до кінця року, мовляв, до 45. І тоді взагалі все буде добре. І США, і саудівцям, і росіянам. Але не дуже в це віриться, якщо чесно.

Наші взагалі завжди дивляться тільки на крок вперед. Коли мені говорять про якусь там двоходовий комбінації, або навіть про багатоходівці, я не вірю, тому що за останні 20 років подібного в Росії не бачив. У нас один крок зроблять – і дивляться: а що ж там вийшло?»