Як підтримують бізнес в умовах пандемії в Німеччині

Попросив знайомого німецького підприємця коротко і тільки за фактами розписати, які конкретні заходи підтримки бізнесу та співробітників до теперішнього моменту реалізовані в Німеччині. Федеральна земля — Берлін.

Далі цитую з мінімальними доповненнями і поясненнями [у квадратних дужках]:

1. Soforthilfe [«негайна допомога»].

Програма підтримки малого бізнесу та фрілансерів. Отримуєш безповоротний грант від 5000 до 15000 євро, просто заповнюєш форму на сайті Investment Bank Berlin. Я і всі мої знайомі отримали протягом 5 днів після запиту.

[Самозайняті, індивідуальні підприємці і фрілансери отримують від 5 до 9 тисяч євро, малі підприємці з числом працюючих до 10 чоловік — до 15 тисяч євро].

2. Kurzarbeitgeld [«гроші за скорочений робочий день»].

Держава оплачує 60% зарплати твоїх співробітників. Скажімо, у співробітника з/п 1000 євро, я подаю заяву, що він поки на паузі, держава гарантовано платить йому 600 євро.

При цьому ні фірма, ні працівник НЕ платять ніяких соціальних податків на цього співробітника. Така міра економить близько 2000 євро на співробітника.

3. Darlehen [«кредит»].

Кредит під ставку 1%; 100% ризику і гарантії бере держава. Кредит — не більше 50% від виручки минулого року. Для нього треба підготувати ряд документів.

4. Орендодавцям заборонено виганяти бізнеси за несплати. Компанії заборонено банкрутити за неоплачені рахунки.

[Берлін (населення 3.7 млн осіб) направив тільки за програмою негайної допомоги (пункт 1 вище) вже 1.3 млрд євро; підтримку отримали понад 360 тисяч осіб]. Все організовано електронно.

Держава веліло бізнесам закритися — держава допомогла бізнесам, все по-чесному.

Я сподіваюся, ви донесете це максимально в передачах і у возі, і це посприяє ухваленню схожих заходів у Росії.

[Останній абзац видає в моєму співрозмовнику людини, яка вже досить довго живе в Німеччині].