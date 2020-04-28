Тина Кароль удивила поклонников очень откровенным платьем

На карантине многие украинцы «прикованы» к телевизорам, компьютерам и планшетам: пересматривают разные фильмы, общаются в социальных сетях и смотрят социальные и музыкальные шоу на различных телеканалах.

Так, в воскресенье, 26 апреля, взгляды украинцев были прикованы к телеэкранам, так как показывали финал народного музыкального шоу «Голос страны». Но не только музыкальные дарования и голосование за любимых участников взволновали телезрителей.

Одна их тренеров шоу – известная певица, любимица публики, красотка Тина Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман) просто покорила всех своих вечерним нарядом. Казалось, что платье ей чуть мало. Настолько оно было откровенным. Фото она разместила и в соцсети Instagram.

Ее откровенное платье в пол черного цвета обрамляли лишь сверкающие шлейки. И немаленький бюст Тины Кароль все увидели очень близко и очень открыто. Стоит признать, что завуалировано эпатировать публику Тина умеет, как никто.

Смеем предположить, что поклонник красоты Кароль певец Дан Балан, который также является тренером в этом шоу, не смог бы сдержать своих эмоций если бы звезды собрались вместе во время прямого эфира.

: ukrainianwall.com