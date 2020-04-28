Нафта відновила обвал на даних про переповнення світових сховищ

Ринок нафти повернувся в режим стрімкого падіння котирувань. На торгах у понеділок червневі ф’ючерси на американський сорт WTI впали на 21% і до 15.02 мск опустилися до позначки 13,13 долара за барель.

Про це повідомляє Finanz.ru.

Ціни Brent тонуть трохи повільніше: контракти з експірації в червні дешевшають на 6,2%, до 20,12 долара за барель. Липневі ф’ючерси стоять 23,42 долара, втрачаючи 5,6%.

Інвестори позбавляються від нафти з поставкою в найближчі місяці і намагаються перекласти в більш далекі ф’ючерси, оскільки пам’ятають, що сталося в день закінчення строку обігу червневих травневих на WTI, говорить старший ризик-менеджер Mitsubishi Corp в Токіо Тоні Нунан.

«Всі, у кого є довгі позиції (нафти), але немає заброньованих місць в сховищах чи виходять повністю, або намагаються роллировать угоди, тому що тримати позицію напередодні експірації подібно до суїциду», — пояснює він.

Агонія нафтового ринку стрімкого наближається до фіналу. Всі можливі ємності для зберігання нафти будуть заповнені на початку або в середині травня, каже голова трейдингу Gunvor Торбьорн Торнквіст: «У нас не місяці, а залишилися лічені тижні».

Загальний обсяг запасів нафти, яка не знайшла кінцевого споживача в особі НПЗ, досяг 3,2 мільярда барелів. За оцінкою, Clarksons Platou Securities, обсяг сировини, що знаходиться в танкерах, перетворених в плавучі сховища, досяг безпрецедентних 250 млн барелів і росте зі швидкістю 90 млн барелів на тиждень.

На середину минулого тижня кожен десятий супертанкер класу VLCC, здатний нести до 2 млн барелів на борту, перебував у бесцельном плаванні в нікуди, відзначає The Wall Street Journal з посиланням на статистику з Саудівської Аравії. З 750 наявних у світі суден такого типу, як мінімум 80 використовуються для зберігання нафти, яку неможливо продати.

Пробка біля західного узбережжя США — на якорі стоять 27 танкерів, в тому числі прибули з близькосхідних країн ОПЕК.

«Факт полягає в тому, що якою б обсяги ви не качали, у покупців немає місця для зберігання», — заявив WSJ високопоставлений топ-менеджер Saudi Aramco.

Оцінки падіння попиту на нафту в світі різняться. Управління енергетичної інформації Міненерго США оцінює його в 16 млн барелів на добу, Rystad Energy — в 25 млн, нафтотрейдер Trafigura — 35 млн.

Хоча ряд країн починають обговорювати поступове зняття карантину, про відновлення попиту на нафту мови не йде. У травні в цілому по світу будуть закриті близько 25% потужностей НПЗ, оцінює голова за нефтепереботке Facts Global Energy Стів Сойєр.