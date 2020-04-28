«Шмигаль дзвонить і каже — не голосуйте». В СН розповіли, як іде збір голосів за Саакашвілі

Вже у четвер, 30 квітня, питання призначення Саакашвілі може бути винесено на порядок денний позачергового засідання Верховної Ради. Але чи вдасться йому зібрати необхідну кількість голосів, поки незрозуміло.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні видання «Країна».

За даними видання, особливо активно виступає проти призначення Саакашвілі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Доходить до того, що нашим дзвонять з Офісу президента і просять підтримати Саакашвілі, а потім дзвонить Шмигаль і каже — будь ласка, не голосуйте, він нам в уряді не потрібен», — сказав виданню один з депутатів.

У теж час, за словами депутата від «Слуги народу» Олександра Качури, кількість охочих голосувати за призначення Саакашвілі віце-прем’єром зросла.

«Все більше людей готові за нього голосувати. Я б сказав, що у фракції ще немає 70%, але вже досить значна частина, близька до цієї цифри.

Крім того, Саакашвілі буде зустрічатися окремо з різними групами. Наприклад, завтра або післязавтра у нього буде зустріч з депутатами, які представляють Сумський регіон, хочеться почути його плани щодо реформ у різних регіонах і різних сферах.

Проходитимуть консультації і з іншими групами. Я думаю, що голоси знайдуться«, — додав Качура.

У теж час, за словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамии, у порядку денному позачергового засідання Верховної Ради поки відсутній питання про призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра з питань реформ, оскільки народні депутати ще не визначилися з цієї позиції.

«На цей четвер ми ще не визначилися з порядком денним.

У нас буде порядок, ініційована парламентом (ми зараз її формуємо), там немає цього питання.

Але я не виключаю, що з ініціативи Офісу президента можуть бути додані кадрові питання», — сказав він.

Крім того, Арахамія пішов від відповіді на питання, якщо відповідна кількість голосів для призначення Саакашвілі. Депутат послався на те, що ще не було нового засідання фракції, визначатися з цього питання нардепи будуть ближче до засідання парламенту.