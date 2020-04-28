Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Шмигаль дзвонить і каже — не голосуйте». В СН розповіли, як іде збір голосів за Саакашвілі

28.04.2020

Вже у четвер, 30 квітня, питання призначення Саакашвілі може бути винесено на порядок денний позачергового засідання Верховної Ради. Але чи вдасться йому зібрати необхідну кількість голосів, поки незрозуміло.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні видання «Країна».

За даними видання, особливо активно виступає проти призначення Саакашвілі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Доходить до того, що нашим дзвонять з Офісу президента і просять підтримати Саакашвілі, а потім дзвонить Шмигаль і каже — будь ласка, не голосуйте, він нам в уряді не потрібен», — сказав виданню один з депутатів.

У теж час, за словами депутата від «Слуги народу» Олександра Качури, кількість охочих голосувати за призначення Саакашвілі віце-прем’єром зросла.

«Все більше людей готові за нього голосувати. Я б сказав, що у фракції ще немає 70%, але вже досить значна частина, близька до цієї цифри.

Крім того, Саакашвілі буде зустрічатися окремо з різними групами. Наприклад, завтра або післязавтра у нього буде зустріч з депутатами, які представляють Сумський регіон, хочеться почути його плани щодо реформ у різних регіонах і різних сферах.

Проходитимуть консультації і з іншими групами. Я думаю, що голоси знайдуться«, — додав Качура.

У теж час, за словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамии, у порядку денному позачергового засідання Верховної Ради поки відсутній питання про призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра з питань реформ, оскільки народні депутати ще не визначилися з цієї позиції.

«На цей четвер ми ще не визначилися з порядком денним.

У нас буде порядок, ініційована парламентом (ми зараз її формуємо), там немає цього питання.

Але я не виключаю, що з ініціативи Офісу президента можуть бути додані кадрові питання», — сказав він.

Читайте також:   «Спасибі, що зібрав всіх!»: Кличко розпивав вино в компанії «наглядача» за Києвом Столара

Крім того, Арахамія пішов від відповіді на питання, якщо відповідна кількість голосів для призначення Саакашвілі. Депутат послався на те, що ще не було нового засідання фракції, визначатися з цього питання нардепи будуть ближче до засідання парламенту.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *