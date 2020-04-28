Олександр Смирнов: «смотрящі» за українськими портами. Частина 1

Здається, що в Україні вже не залишилося жодної прибуткової сфери економіки, куди б не дотяглася жадібна рука Ріната Ахметова.

Металургія, вугільна промисловість, енергетика, вантажні перевезення – з усього він витискає свою прибуток. І, звичайно ж, без уваги експортно-орієнтованого олігарха не могли залишитися українські порти. Хоча вони поки що залишаються державними підприємствами, контроль над ними Ахметов здійснює через свого «наглядача» за портами Олександра Смирнова, розставляє довірених людей на ключові керівні посади. Правда, багато хто з них швидко закінчували свою кар’єру гучними корупційними скандалами. Тому Смирнову постійно доводиться шукати їм заміну…

Як розкрадали коксохім

Смирнов Олександр Олександрович, який очолює українське ТОВ «Портінвест», — повний тезка працюючого заступник директора ФГУП «Росморпорт». Два Сан Санича Смирнових, і обидва «начальники портів», тільки в різних країнах! Вони навіть майже ровесники: російський Смирнов народився у 1958-му, а наш український десь на початку 60-х, якщо судити по його куцій біографії. З якихось причин беззмінний керівник «Портінвесту» не захотів опублікувати ні дату і місце свого народження, ні більш детальну інформацію про своє життя і діяльності у 80-х і 90-х.

Відомо, що 1986 році він закінчив Донецький політехнічний інститут, отримавши диплом гірничого інженера. Перше місце роботи молодого спеціаліста в його біографії не зазначено, однак це могла бути шахта «Жданівська» (у містечку Ждановск, Донецької області). Це сміливе припущення засноване на тому, що не менше десяти років своєї трудової біографії, на які припав його кар’єрне зростання, Олександр Смирнов присвятив роботі на Віктора Нусенкіса, який у другій половині 80-х був директором «Ждановской», перетворивши її в стартап свого бізнесу. Нусенкинс – незаслужено забута легенда української корупції, він орудував масштабними тіньовими схемами ще тоді, коли Рінат Ахметов був хлопчиком на побігеньках у картяра Ахатя Брагіна. І можливо, що одним з його власних «посильних» став молодий гірський інженер Олександр Смирнов.

Був Смирнов причетний до ранніх бізнес-проектів Нусенкіса, таким як СП «Гірник» та МПО «Дон», SKELET-info поки не з’ясував. Також невідомі подробиці його стосунків з головними бізнес-партнерами Нусенкіса: тодішнім обласним прокурором Геннадієм Васильєвим та заступником голови ОДА Володимиром Логвиненком. Його чіткий зв’язок з Нусенкісом простежується з 90-х, коли Смирнов, відповідно до своєї біографії, з’явився на Макіївському коксохімічному заводі (КХЗ). З’явився саме тоді, коли Нусенкинс вирішив взяти його під свій контроль і використовувати в брудних схемах, що приносять йому більший прибуток, державі шиш з маслом, а підприємству суцільні збитки. І знаєте, ким працював на Макіївському КХЗ Олександр Смирнов? Директором з комерційних та фінансових питань! Тобто він безпосередньо керував схемами, які в підсумку довели підприємство до банкрутства і санації.

Більш конкретно: в кінці 90-х на Макіївському КХЗ з’явилося ТОВ «Радонкокс», яке взяло в оренду його виробничі цехи. Засновниками «Радонкокса» були донецька корпорація «Радон-холдинг» і віргінська фірма «R. T. S. Trading Ltd», контрольовані Володимиром Скубенко. На той момент бізнес Скубенко стрімко розвивався, але був безладним: він просто захоплював вугільні і коксохімічні активи. Був йому потрібен Макіївський КХЗ? Невідомо, але точно завод був потрібен Нусенкісу, оскільки «Енергія» вже взяла під контроль пов’язану з ним «Донецьксталь». Тож яким боком туди вліз Скубенко, залишається незрозумілим. Але відомо, що директором «Радонкокса» став Олександр Смирнов – він же комерційний директор КХЗ.

Олександр Смирнов так «вміло» керував фінансами КХЗ, що до 2002 року це державне підприємство розорилося – і за позовом «Радон-холдингу» оголошено банкрутом. Почалася санація, і Фонд держмайна призначив головою правління Макіївського КХЗ його фінансового директора Смирнова – який і довів завод до ручки! Але далі було цікавіше: велика частина боргів КХЗ припала на корпорацію «Енергія» Нусенкіса. «Радон-холдинг» раптом взагалі вийшов з гри, пропав і «Радонкокс», і завод, керований Смирновим, ліг до ніг головного держателя своїх боргів — ЗАТ «Донецьксталь», яке належало корпорації «Енергія» Нусенкіса. Олігарх створив ЗАТ «Макіївський коксохім», до якого працями Смирнова відійшли всі виробничі потужності КХЗ (державному ВАТ залишили лише кілька комунальних об’єктів). Відійшли всього за 29 мільйонів гривень — при тому, що річний дохід підприємства був у п’ять разів більше!

Вручивши завод в руки Нусенкіса (а також Васильєва та Логвиненко), Смирнов отримав посаду в дирекції логістики ЗАТ «Донецьксталь». Більш того, незабаром його відправили в дуже важливу відрядження в Латвію. З чого можна зробити висновки, що зв’язок Смирнова і Нусенкіса почалася набагато раніше періоду 2002-2004 років, що вони були знайомі дуже давно, і в історії з фактичної крадіжкою у держави Макіївського КХЗ Смирнов працював на свого старого боса.

Латвійський термінал

Ледве закінчивши з Макіївським КХЗ, Смирнов відбув у складі команди найбільш довірених людей Нусенкіса в «братську» Латвію для курирування нового проекту «православного олігарха»: вугільного терміналу в порту Вентспілс. Саме там Смирнов і освоїв новий для себе напрямок, навчившись всім тонкощам легальної та тіньової сторін роботи вантажних портів.

У Вентспілсі Нусенкіса цікавив вугільний термінал, через який він вирішив перевалювати свій кузбасский вугілля, що експортується в багато країн світу. Нагадаємо, що на початку «нульових» Нусенкинс став власником шахти «Зарічна» — однієї з найбільших в Кузбасі (і могутніше будь української), з якою він почав створення вугільної компанії «Зарічна», що об’єднала ще кілька кузбаських шахт. Вони давали стільки вугілля, що в порту Вентспілс довелося будувати новий термінал, дві потужності якого (перша запущена в 2008-м, друга-в 2013-м) досягають 5 мільйонів тонн у рік кожна.

Чому саме там? У порту Вентспілс до того часу сформувався певний імідж. По-перше, це одна з вільних економічних зон (ВЕЗ) Латвії, фактично це експортно-імпортний офшор, що дозволяє економити до 80% на податки, акцизи і збори. По-друге, у власників та керівництва «Ventspils Commercial Port.», а також у місцевої влади склалися дуже близькі і довірчі відносини з російськими та україно-російськими олігархами. Так, ще до приходу в Вентспілс Нусенкіса там влаштувався кремлівський мільярдер Дмитро Мазепин, який взяв у порту під контроль свого «Уралкалія» аміачний термінал SIA «Ventamonjaks». А допомагав йому в цьому фінансовий директор і член правління «Ventspils Commercial Port.» Райвіс Вецкаганс. Так-так, той самий Вацкаганс, який потім в 2017-2020 р. р. керував Адміністрацією морських портів України (АПМУ). І зараз ви дізнаєтеся, як і завдяки кому він сюди потрапив.

Мазепин офіційно викупив аміачний термінал тільки в 2014 році, а до того часу він їм вигідно користувався за схемою, яка була створена ще на початку «нульових» з допомогою Вецкаганса. Між ними був такий рівень «довіри», що мова йшла не про простий корупції, і навіть не про зв’язки Вецкаганса з ФСБ, в яких його потім звинувачували, а, за даними SKELET-info, про «гебешных схемах». Уточнимо: так називають масштабні тіньові схеми, в яких беруть участь компанії, контрольовані колишніми або діючими чинами КДБ-ФСБ і інших силових відомств Росії, а також «кришовані» кремлівськими кланами. Такі схеми мають свою специфіку, в тому числі більш високий рівень «секретності» і «шифрування». І якщо Вецкаганс був у них присвячений, то він дійсно став своєю людиною для цієї «гебешной мафії».

Для будівництва і управління вугільним терміналом була створена зареєстрована в Латвії фірма «Baltic Coal Terminal», засновником якої стала латвійська «Indtec Baltic Coal», що належить голландській «Indtec Finance B. V.», через яку Нусенкіс керував своїми вугільними активами (ось така хитромудра ланцюжок). Директором «Baltic Coal Terminal» став Олександр Стариков – старий близький друг і компаньйон Нусенкинса за всіма його бізнес-проектів. Старих працював з ним ще в 80-х на «Ждановской» (головним інженером), а в «нульових» виїхав з Нусенкісом в Росії і очолив його шахту «Зарічна».

Олександр Смирнов отримав в «Baltic Coal Terminal» лише місце члена правління. Але це не применшувало його значимість в цьому проекті, який, схоже, був довірений саме «ждановским», старим соратникам Нусенкіса. За інформацією джерел SKELET-info, Смирнов займався в цьому проекті найскладнішою частиною – тіньовий, домовляючись з потрібними людьми. В ході чого він завів собі безліч довірчих зв’язків, включаючи Райвиса Вецкаганса, про яку він не забув після свого повернення в Україну.

Люди Ахметова

Чому у 2010 році Олександр Смирнов раптом пішов до Ахметова? Адже Нусенкіс тоді ще зберігав в Україні свої активи, які він остаточно втратив лише в 2018-му, коли Ахметов викупив у нього підприємства, що знаходяться на неконтрольованої території ОРДИЛО. Так що питання цей досить складний, хоча сам Смирнов намагався дати на нього відповідь: мовляв, тому що він «професіонал, який побудував термінал у Вентспілсі»! Але ж насправді він, у кращому випадку, лише самоучка, що мав відношення ні до будівництва, а до адміністративного оформлення. Тобто тут справа в чомусь іншому, про що ні Смирнов, ні Ахметов не хотіли б розповідати.

Віктор Дяченко, для SKELET-info

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…