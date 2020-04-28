«Качка» з Гідропарку покарали на 17 тисяч за порушення карантину

Чоловіка, який у Гідропарку Києва влаштував скандал з-за карантинних обмежень у зв’язку з поширенням коронавіруса COVID-19 і хотів прорватися на спортмайданчик, оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що він був без маски.

Відповідне рішення прийняв Дніпровський районний суд столиці. Про це повідомила прес-служба поліції Києва на своїй сторінці в Facebook.

Так, 6 квітня в Гідропарку люди влаштували протести проти карантинних обмежень. Тоді співробітники поліції склали адміністративний протокол на киянина, 1979 року народження, за статтею 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справа в тому, що чоловік знаходився на вулиці без засобів індивідуального захисту.

«Сьогодні (28 квітня. – Ред.) Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у порушенні правил карантину і оштрафував його на 17 тисяч гривень», – йдеться в пості.