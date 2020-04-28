Доктор Різників: Режим самоізоляції в Росії неминуче продовжать

Рішення про продовження в Росії режиму самоізоляції із-за ситуації з COVID-19 очевидно і тут не треба чекати ні заяви Володимира Володимировича (Путіна — прим. „Росбалт“), ні рішення уряду». Думку про це висловив головний лікар московської лікарні № 71 Олександр М’ясників.

Відомий телеведучий в ефірі «Соловйов. Live» заявив: «Ми всі розуміємо, що карантин буде продовжено. І продовжать на певний час, на два тижні».

Доктор М’ясників уточнив, що продовження режиму на два тижні пояснюється епідеміологічною ситуацією в регіонах і в інших країнах. Лікар зазначив, що заходи не можуть не продовжувати, коли в країні щодня фіксується близько 6 тис. випадків зараження коронавірусом.

М’ясников вважає, що пік захворюваності коронавірусом в РФ вже дуже близько, вважає лікар.

Всього на сьогоднішній день в Росії зареєстровано 93558 випадків коронавіруса в 85 регіонах, 867 осіб померли, одужали 8456 людина.