З точки зору олігархів, Собянін все робить правильно

Вчора весь день прирік себе на горезвісну “самоізоляцію”. Не зі страху за здоров’я, не через боязнь підхопити “китайську чуму” на вулиці або в магазині. А на прохання домашніх.

А раз я волею влади прирік себе на домашній арешт, то весь день читав інтернет-відгуки на друге “антивірусне” виступ “людини в американському помаранчевому комбінезоні”.

І скажу вам так: хлопці, це повний альбац. Навіть після “пенсійного грабежу” зразок такого не було. Це вже не критика, не вираз невдоволення, а прямо якась словесна “поножовщина”.

Причому, не від анонімних блогерів, а від особистостей і цілком відомих політиків. В епітетах і оцінках пана Путіна вони не соромляться.

Все як у Салтикова-Щедріна про одного градоначальника: “Від нього боїв кровопролитних чекали, а він чижика з’їв”. На місяць, всупереч Конституції, всяким трудовим кодексами і законами, відправив людей під “домашній арешт”, а платити їм зарплату має бізнес.

З яких-таких прибутків, запитують, якщо ти всіх розігнав по домівках і ніхто ніяких товарів і послуг не виробляє? І ніяких загальнодержавних заходів під порятунок від китайської зарази.

Другий об’єкт поношений – мер Москви С. Собянін. Мовляв, своєю “самоізоляцією” він наніс смертельний удар по малому бізнесу. Тисячі дрібних підприємств розоряться, викинувши на вулицю десятки тисяч співробітників.

І що для вас тут дивного? Втомився вже розповідати, що він ставленик нафтогазових баронів “северов” ХМАО і ЯНАО.

Тобто великого капіталу, який у всі часи прагнув розорити і поглинути дрібний. У школі проходили? Як там старий Марск писав? При 300% прибутку немає такого злочину, на який не пішов би капітал навіть під страхом шибениці.

Звідси ця його “ніч довгих ковшів” – розгром торгових наметів і кіосків дрібної роздробу в догоду мережевих гіпермаркетів. Не забули ще?

Звідси ублюдочная реновація та розширення Москви за рахунок підмосковних земель. Все в інтересах банкірів і великих забудовників. 120 тис. руб. за 1 кв. метр на новобудовах це для кого?

Звідси заміщення корінних москвичів на дешевих “гастеров” з Півдня.

Зате як при Собяніна змінилося обличчя Москви…