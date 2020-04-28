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У «МВС ДНР» уточнили, скільки потрібно заплатити за громадянство РФ

28.04.2020

24 квітня вступив в силу закон РФ, який звільняє жителів окремих регіонів Донецької та Луганської областей від держмита в 3 500 рублів при подачі заяви про вступ в російське громадянство.

В свою чергу так званий «МВС ДНР» повідомляє, що тепер за оформлення паспорта РФ жителі «ЛДНР» повинні заплатити тільки обов’язковий платіж до 300 рублів.

«За видачу закордонного паспорта для громадян у віці від 14 до 18 років необхідно буде заплатити 2000 рублів, для громадян у віці до 14 років — 1000 рублів».

У так званому «відомстві» зазначили, що у зв’язку із загрозою поширення COVID-19 в місцевих підрозділу «міграційної служби» здійснюється прийом документів з електронним талонами або в порядку централізованої подачі документів.

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