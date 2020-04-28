В Україні запрацював сайт, де зібрали всю статистику «карантинної» економіки країни, повідомив на своєму Телеграм-каналі колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

«Ми створили дашборд, присвячений карантину та економіці України. Це, мабуть, самий масштабний і докладний дашборд на цю тему. Веб-адреса дашборда: q.rating.zone», — зазначено в повідомленні.

На сайті можна відстежити вплив карантину на економіку країни. Понад 30 показників оновлюється щодня, щотижня і щомісяця.

«Ми використовували показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансів та торгівлі, а також бюджету і податків. Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації і об’єднали на одній сторінці», — сказано в повідомленні.

Дубілет обіцяє, що сайт буде працювати весь час карантину і весь час, необхідний для відновлення економіки.