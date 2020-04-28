Заступник начальника Харківської митниці попався на півторамільйонної афері

Заступника начальника Харківської митниці підозрюють у службовій недбалості та завданні збитків державі на 1,6 мільйона гривень. Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

За даними відомства, в 2018 році під час перевірки декларант вказав неправдиві дані про товар, щоб ухилитися від сплати мита у розмірі 540 тисяч гривень. Порушення зафіксували, однак заступник начальника Харківської митниці не став оформляти протокол, дозволивши тому уникнути штрафних санкцій. Своїми діями держслужбовець завдав збитків державі в розмірі 1,6 мільйона гривень.

У Харківській області держслужбовця підозрюють у розкраданні 7,4 мільйона гривень

Фігурантові вручили підозра за статтею 367 (“службова недбалість”) КК України.

Під час обшуку в робочому кабінеті співробітника митниці силовики вилучили речові докази. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади.

Заступнику начальника Харківської митниці загрожує до п’яти років позбавлення волі.