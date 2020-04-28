В українських в’їхав язницях зросла кількість хворих на COVID-19

Станом на 28 квітня серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби та осіб, узятих під варту, виявлено 6 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.

Як зазначається, із вказаних 6 випадків COVID-19 хворобу виявлено у 4 працівників виконавчої служби. Крім того, два 2 випадки виявлено серед людей, узятих під варту, а саме в державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор», де особа, взята під варту, надійшла в установу зі встановленим діагнозом COVID-19, та в державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», де ув’язнена язненому організували та провели ПРЛ-тестування, яке показало позитивний результат.