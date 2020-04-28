Державний борг України скоротився в доларах, але зріс у гривні: скільки потрібно повернути

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за березень 2020 року скоротився в доларовому еквіваленті на 3,6%, до 80,38 млрд дол., тоді як у національній валюті він зріс на 10,1%, до 2 трлн 255,5 млрд грн, Про це повідомляє Міністерство фінансів.

У міністерстві додали, що оголошення пандемії COVID-19 і очікування можливої рецесії світової економіки не могли не позначитися на активності інвесторів на ринку капіталів. У березні Міністерство фінансів з п’яти запланованих провело три аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, за підсумками яких на фінансування державного бюджету було залучено 33 млрд гривень.

«Кошти залучалися переважно в іноземній валюті, але за низькими ставками. На останньому аукціоні, який відбувся 24 березня, середньозважені ставки дохідності за номінованими у доларах США і євро ОВДП з терміном обігу 3 місяці й 1,2 року становили 3% і 2,22% відповідно.

Дохідність шестимісячних облігацій, номінованих у гривні, на аукціоні 3 березня становила 9,9%», – сказано в повідомленні. За звітний період витрати з погашення державного боргу становили 9,6 млрд грн, у тому числі Україна погасила кредит у розмірі 200 млн канадських доларів (141,8 млн дол. США), який був виданий Канадським експортним агентством у 2015 році.

Кредит був залучений терміном на 5 років за ставкою 1,43% для стабілізації економіки України. Видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу становили 20,1 млрд грн. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 6,05 млрд дол., або на 7,7%, до 84,36 млрд дол. У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за рік скоротився на 170,17 млрд грн, або на 7,8%, – до 1,998 трлн грн. На початок поточного року відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП здатність становило 50%.