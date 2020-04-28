Медведєв передрік економіці криза важче 2008 року

Нинішня криза в економіці може виявитися важче, ніж у 2008-2009 роках. Таку думку висловив колишній глава російського уряду Дмитро Медведєв, який зараз займає посаду заступника голови Ради безпеки. Слова екс-прем’єра призводить ТАСС.

«Нинішня криза, очевидно, точно не менш важкий, а, може бути, і більш важкий, ніж криза 2008-2009 років», — передрік Медведєв. На його думку, державі в обстановці, що склалася, необхідно швидко реагувати на мінливу ситуацію.

Криза в російській економіці стався на тлі падіння ціни на нафту та пандемії коронавіруса. За підрахунками аналітиків міжнародної страхової компанії Euler Hermes, ВВП Росії в поточному році скоротиться на 2,5 відсотка від рівня 2019 року. Раніше голова Рахункової палати Олексій Кудрін говорив, що за підсумками поточного року падіння ВВП Росії складе близько 5 відсотків.

Прогноз про зміни у світовій економіці, які відбудуться під впливом пандемії зробили в ООН. Зокрема, у доповіді організації йдеться про те, що світ побачить вибухове зростання безробіття, збитків зазнають малі та середні підприємства, працівники сільського господарства, самозайняті та трудові мігранти. У свою чергу глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала нинішня глобальна економічна криза найгіршим за останні 100 років, порівнявши його з Великою депресією, що почалася в 1929 році.