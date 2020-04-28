«Тримають, як свиней! Ми, що, свині?!» На родовищі «Газпрому» бунтують робочі

На родовищі «Газпрому», з якого по «Силі Сибіру» газ йде в Китай, бунтують робочі

У соцмережах з’явився відеоролик з мітингу, організованого робітниками-вахтовиками Чаяндинского родовища «Газпром видобуток Ноябрьск» в Якутії. У зв’язку з тим, що відео містить нецензурні вислови, ми не можемо опублікувати його безпосередньо на сайті.

Як пише Yakutia.Info з вигуків мітингувальників можна виділити суть вимог вахтовиків. Перше — їх не влаштовує якість харчування у місцевій їдальні, про що свідчать вигуки: «Годують комбикромом!», «Тримають, як свиней! Ми, що, свині?!». Друге — робочі цікавляться, чому не вживаються належні заходи щодо їх захисту від коронавирусной інфекції, осередок якої було виявлено серед вахтовиків, що працюють на родовищі. «Де карантин! Де маски? Нічого немає! Зігнали всіх до общаги, всі всяку заразу носимо!» — кричать вахтовики.

За даними оперативного штабу Якутії станом на 28 квітня, проби на коронавірус взяті у всіх 10,5 тис. робочих Чаяндинского родовища. Результати поки не готові. «Але, за попередніми даними, заражених дуже багато», — зазначають в оперативному штабі.

Раніше глава Якутії Айсен Миколаїв рекомендував надрокористувачам продовжити терміни вахтових договорів з уже прибули на родовища працівниками або укласти контракти на більш тривалий період з новоприбулими.

«Ми зараз відпрацьовуємо це питання з роботодавцями. Рекомендуємо їм завозити працівників не на один місяць, як у них це робиться, а на три місяці. Або вони продовжують договори з тими, хто вже працює, або укладають контракти на три місяці з тими, хто тільки приїхав. Ну, звичайно ж, після відповідної перевірки», — заявляв Миколаїв.

В Якутськ 24 квітня на лікування у важкому стані були доставлені двоє робітників з вахтового селища Чаяндинского родовища.

Як раніше повідомляв Znak.com станом на 20 квітня в двох лікарнях Ноябрськ, в ЯНАО, на госпіталізації перебували 37 співробітників компанії «Газпром видобуток Ноябрьск», яких доставили з Чаяндинского родовища.

А 14 квітня в місто з родовища в Якутії прибутку 23 людини, 10 були госпіталізовані в СНІД-центр. У п’ятьох, за даними оперштаба ЯНАО, підтвердилася коронавірусна інфекція. З 13 госпіталізованих в Листопадову ЦМЛ сім — позитивних за COVID-19. Всі проходять лікування. Важкого перебігу захворювання серед цих пацієнтів немає.