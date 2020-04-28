У Саянске мер дозволив усім працювати під час пандемії під свою відповідальність

Мер міста Саянська Олег Боровський під свою відповідальність дозволив з 6 квітня відкритися підприємствам малого бізнесу, торговим та фітнес-центрів, а також дитячим садам.

«З 6 числа будуть дозволені всі види діяльності, за винятком торгівлі меблями. Розумію, що меблі не предмет першої необхідності. Промтоварні магазини відкриються з обмеженням по часу до 18:00. Фітнес-центри теж відкриються, але без групових занять. Попереджаю підприємців, що всі продавці і персонал повинні працювати в рукавичках і масках, незалежно від того, є вони в аптеці чи ні», — сказав він у своєму зверненні до населення.

Боровський додав, що також в понеділок відкриються всі групи в дитячих садках. Режим самоізоляції триватиме до 12 квітня, школи не працюватимуть до цього часу. Він зазначив, що усвідомлює «більшу відповідальність за своє рішення.

Прокуратура Саянська вважає, що постанова, яка дозволяє малому бізнесу працювати під час пандемії коронавіруса, незаконно.

«Дане рішення прямо суперечить указу президента РФ від 02.04.2020 № 239 „Про заходи щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території Російської Федерації у зв’язку з поширенням нової коронавирусной інфекції (COVID-19)“, чинного законодавства і поточної санітарно-епідеміологічну обстановку в країні і регіоні. Крім того, названу постанову прийнято з перевищенням наданих законом повноважень», — повідомляється на сайті відомства.

Постанова опротестовано прокурором міста.

Президент Володимир Путін продовжив неробочі дні до 30 квітня через пандемії коронавіруса. Він також дозволив регіонам самостійно визначати деталі режиму, встановленого в кожному суб’єкті. У Росії зареєстровано 4 тис. 149 випадків коронавіруса в 78 регіонах.