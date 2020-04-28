World Defense, США: Ми своїм санкціями допомогли російським

Санкції США, які були введені проти російської Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), стали благословенням для проекту авіалайнера МС-21. Саме вони допомогли уникнути кривавої бійні в авіаційній промисловості, викликаної пандемією COVID-19. Таку думку висловило інтернет-видання World Defense.

Якби серійне виробництво МС-21 почалося, як і планувалося, в 2018 році, з поставками покупцям в 2019-2020 роки, то зараз авіакомпанії скасували б свої замовлення через пандемію. Це найсерйознішим чином вдарило б по молодому авіаційного проекту.

Поставки МС-21 російського авіаперевізника «Аерофлот» повинні були розпочатися до 2019 року в рамках замовлення на 175 літаків. Замовлення також зробили авіакомпанії «Якутія» і «Бек Ейр» (Казахстан). Однак санкції призвели до передчасного відмови від американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G, авіоніки і систем управління Honeywell і Rockwell Collins, а також композитних матеріалів Hexcel і Toray. В результаті були зірвані терміни випробувань і сертифікації прототипів.

ОАК довелося внести серйозні зміни у свої виробничі плани і замінити PW200 двигун ПД-14. Крім того, до 2023 року ОАК хоче відмовитися від імпортної авіоніки, включаючи французьку Фалес, і впровадити вітчизняну. У 2018 році був оголошений тендер для російських виробників, але про хід реалізації задуманого поки нічого не відомо.

До вересня 2018 року компанії Hexcel і Toray поставили шість композитних крил в Росію, але після введення санкцій США проти «Аэрокомпозит» і «ОППП технології», припинили співпрацю з росіянами. У червні 2019 року компанія «Аэрокомпозит» оголосила про завершення розробки власного продукту.

У свою чергу, за станом на 31 березня 2020 року кількість скасованих замовлень Airbus становило 60 літаків. Boeing, і так знаходиться в глибокій кризі з-за проблем з моделлю 737 MAX, зіткнувся з ще одним ударом. Лізингова компанія Avolon скасувала замовлення на 75 одиниць 737 MAXs на суму $8 млрд. Загальна кількість скасованих замовлень склало 150.

Експерти американської авіаційної галузі вважають, що цей обсяг авіаперевезень не повернеться до колишнього рівня раніше 2023 року. А до цього часу якраз буде налагоджено серійне виробництво МС-21.