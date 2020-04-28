Таможня продает брошенные машины

В Таможенной службе приняли решение о проведении 4 мая электронного аукциона, на котором запланирована продажа 13 автомобилей. Об этом сообщает «UBR».

Исходя из предоставленной информации, большая часть автомобилей находится на складках Слобожанской таможни.

Владелец автомобилей так за ними и не вернулся, а поэтому на их судьбу выпал поиск нового владельца или владельцев, которые проявят больше инициативы в обладании довольно интересными автомобилями.

Следует отметить, что вырученные средства планируют отправить в украинский бюджет, а после – на ремонтные работы дорог, больниц и школ, которые явно испытывают нужду в улучшении своего состояния.

Принятие ценовых предложений на всех аукционах запланировано до 3 мая. Если человек желают раскошелиться и стать новым счастливым обладателем автомобиля или автомобилей, то у него есть возможность предварительного осмотра транспортного средства.

Если перейти к самым интересным предложением, то представим топ-5 предложений с приобретением автомобиля, которые презентовала непосредственно сама Таможенная служба:

Не исключено, что предложения с этими автомобилями будут пользоваться большим спросом, ибо в лотах представлены модели, которые почти что наверняка характеризуются прекрасным качеством, несмотря на то, что некоторые из них стали доступными автомобилистам довольно давно.

Это обусловлено тем, что украинские автолюбители питают довольно большую любовь к иномаркам, ведь последние издавна славятся своими выдающимися характеристиками, износоустойчивостью и относительной доступностью, если приобретается б/у автомобиль.

Тем не менее, представленные цены на автомобили могут отпугнуть даже самых заядлых любителей зарубежного автопрома, а поэтому мы в нашей редакции питаем надежду на то, что в процессе проведения аукционов покупателям повезёт и цены будут идти не вверх, а вниз.

: hyser.com.ua