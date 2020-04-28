Росія впевнено входить в стан кризи. Населенню затягнути ремені

Росія одночасно виявилася однією з головних жертв обвалу енергетичних ринків, і країною по повній хлебнувшей бід, пов’язаних з епідемією коронавіруса, легкого виходу з світової кризи їй точно не загрожує.

Перший етап – це поступове сповзання економіки в рецесію, падіння попиту на сировину і товари, в результаті чого бюджет отримує великий дефіцит, а доходи населення скорочуються, – говорить експерт. – Цей етап занурення в кризу відбувається зараз, посилений практичної зупинкою економіки.

Далі (в літній період) відбудеться фінансова криза, внаслідок масових неплатежів населення і бізнесу.

Третій етап (ймовірно, восени) – це економічна криза, дефолт держави в частині соціальних зобов’язань.

Курс національної валюти визначається двома факторами – ціною на нафту і активністю Центробанку по його підтримці. Останній цілком залежить від об’єму наявних у нього валютних резервів і ситуації з наповненням бюджету. У разі небезпеки виникнення великого бюджетного дефіциту ЦБ може, не замислюючись, пожертвувати курсом національної валюти.

Одним з головних питань, що задаються росіянами, є доля їх особистих заощаджень. Багато хто з них, в умовах кризи, що розвивається, побоюються за свої вклади в російських банках. Судячи з коментарів деяких аналітиків, при певних умовах такі побоювання не безпідставні.

Днями кілька високопоставлених чиновників і банкірів, включаючи главу Ощадбанку Германа Грефа, заявили, що вкладникам банків не варто побоюватися за свої вклади. Але, як це часто буває в Росії, після подібних заяв стурбованість населення щодо долі своїх вкладів зростає в рази.

У перекладі на російську це означає, що вклади населення в банках можуть бути заморожені або трансформовані в облігації заради підтримки економіки і держави.

У Росії, на думку експертів, наслідки світової кризи будуть важче і довше, оскільки попит на сировину (основне джерело поповнення бюджету РФ) буде відновлюватися дуже довго.