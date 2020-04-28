ВПС США оголосили конкурс серед хакерів по злому космічного супутника

Військово-повітряні сили США оголосили конкурс по злому і взяття під контроль супутника, що знаходиться на орбіті. Як пише NPlus1, відбірковий етап пройде в кінці травня, а фінал конкурсу запланований на серпень цього року, коли відбудеться конференція DEF CON.

За даними видання, в даний час йде реєстрація учасників конкурсу з назвою Hack-A-Sat, до участі допускаються команди програмістів і інженерів, здатних зламати космічний апарат.

Кваліфікаційний етап розпочнеться 22 травня і триватиме 48 годин, під час яких допущені команди будуть отримувати завдання, вирішувати їх та отримувати нові. За підсумками цього етапу будуть відібрані вісім команд для участі у фіналі, а також дві запасних (дев’яте і десяте місце) на випадок непередбачених обставин.

Фінал запланований на серпень, буде проходити в два етапи: на першому команди повинні будуть зламати космічний апарат, що знаходиться на землі, а на другому – отримати доступ до систем реального супутника, що знаходиться на орбіті, до якого, поки невідомо. Способи злому і вирішення завдань повинні бути описані в статті. Переможці, що посіли перші три місця, отримають грошові призи: 20, 30 і 50 тисяч доларів.

Відзначається, що американські військові почали проводити аналогічні конкурси з 2016 року, коли був оголошений перший під назвою “Зламай Пентагон”. У 2019 році для злому був наданий реальний бойовий винищувач F-15. За підсумками його злому було виявлено декілька вразливостей в програмному забезпеченні літака.