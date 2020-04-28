Прем’єр-міністр висловився на захист онлайн-торгівлі та малого бізнесу

На оперативній нараді з віце-прем’єрами Михайло Мішустін досить жорстко висловився про ситуацію в сфері онлайн-торгівлі. Він зазначив, що після введення режиму самоізоляції жителі регіонів стали набагато активніше користуватися дистанційними послугами, наприклад, доставкою їжі та товарів на будинок. Водночас підприємці, які займаються цим бізнесом, періодично стикаються з необґрунтованими перепонами.

«Служби та компанії, які займаються цим, роблять все, щоб допомогти людям правильно організувати самоізоляцію, полегшити вирішення побутових питань. Замість того щоб підтримувати ці компанії, в ряді місць перешкоджають роботі вантажоперевізників і рітейлерів – аж до того, що зупиняють вантажні машини на в’їзді в регіони і навіть закривають пункти видачі замовлень, заважаючи кур’єрам доставляти їх людям. Таких скарг багато», – сказав прем’єр-міністр.

Михайло Мішустін нагадав, що урядове рішення про припинення офлайн-рітейлу, не пов’язане з продуктами і товарами першої необхідності і не поширюється на онлайн-торгівлю.

«Просто неприпустимо ускладнювати їхню роботу необґрунтованими заборонами. Потрібно встановити чіткі і розумні правила для компаній, які ведуть зараз цей бізнес. У сьогоднішній ситуації треба думати в першу чергу про те, як захистити здоров’я людей, допомогти їм організувати життя в умовах самоізоляції, а не створювати цьому перешкоди», – додав він.

Також прем’єр-міністр повідомив, що прийняте важливе рішення на підтримку малого та середнього бізнесу. Планові перевірки підприємців працьовитих у цій сфері скасовані. Також, за словами Мішустіна, будуть серйозно обмежені підстави для проведення позапланових перевірок.