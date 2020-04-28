Андрей Данилко после нервного срыва решился на откровение о Верке Сердючке

Известный артист и шоумен Андрей Данилко рассказал, почему ему надоел образ бойкой Верки Сердючки и он сам себя довел до депрессии

В шоу «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник, являющиеся ведущими проекта, решили выяснить, с какими трудностями столкнулся известный артист.

Рассказывая о своем прошлом, Андрей упомянул, что изначально в школе он был тем еще прогульщиком, поэтому приходилось выкручиваться: то анализы сдавал, то в военкомат ходил. Это помогало ему в импровизациях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то время, как артист отправился после долгих сомнений на Евровидение, он и не ожидал, какая слава его ждет. Знаменитая Верка Сердючка оказалась очень востребована и начала гастролировать по городам. И хотя гонорар артиста вырос, времени на то, чтобы отдохнуть и побыть Андреем, у артиста не осталось. Это изводило звезду, который хотел побыть один и подумать о самому себе.

«У меня на нервной почве обсыпало лицо, и я даже не мог загримироваться. Я выдавливал из себя все шутки, и это было неорганично. Будто бы Данилко просто переоделся в Верку Сердючку. Помню, я прятался в туалете, чтобы просто побыть одному. Я не был готов к такому вниманию», – вспоминает Данилко.

Сам он отмечает, что в обычной жизни он молчаливый и одинокий. Его депрессия началась как раз после беспрерывных гастролей. Именно поэтому артист прекратил свою карьеру и решил отдохнуть и посвятить себя самого себе же, своим мыслям. Образ «Верки» отнимал у него слишком много сил.

: politeka.net