Позачергова Рада 30 квітня планує розглянути 20 питань

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура оприлюднив перелік питань, які планується розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради у четвер, 30 квітня.

Про це Качура написавши у Telegram.

«Перелік питань на позачергове засідання ВР. Можливо будуть додаткові пропозиції від Президента», — написав депутат.

Так, згідно з оприлюдненим переліком, на позачерговому засіданні передбачено розгляд 20 питань.

Серед них – пропозиція народних депутатів щодо застосування особливої процедури розгляду законопроєктів у іншому читанні, передбаченої статтею 119-1 Закону «Про Регламент Верховної Ради України», при розгляді в іншому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяки законодавчо актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№2571-д).

Парламентарії також планують ухвалити законопроєкт №2769 «Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)».

Крім того, депутати мають намір схвалити проєкт постанови №3068 про Звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії АР Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в’язнів — громадян України.

У переліку – законопроєкти №3329 «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19)» та №3313 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації процедури розгляду законопроєктів у іншому читанні».

Депутати планують внести зміни до постанови Верховної Ради «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’яті п’ятого скликання» (проєкти постанов №3402, 3402).

Згідно з оприлюдненим переліком, на позачерговому засіданні планується ухвалити законопроєкт №0033 «Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном», законопроєкти №0036 «Про приєднання України до Іншого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року» та №0029 » Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку».

Серед запланованих питань – законопроєкт №2386 «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», №3132 «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету».

Серед іншого, передбачається розгляд звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому, Кривому Розі у період з 2014 по 2018 роки.

Також депутати планують внести зміни до постанови Верховної Ради «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України».

Крім того, у четвер депутати мають намір ратифікувати низку міжнародних договорів.

Раніше Олександр Качура повідомляв, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться о 13:00 у четвер, 30 квітня.