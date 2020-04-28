У Дніпрі лікарі відновили дитині розірване собакою особа

У Дніпрі команді дитячих щелепно-лицевих хірургів і анестезіологів вдалося успішно прооперувати п’ятирічного хлопчика, покусаного собакою.

Як повідомили медики Центру матері та дитини імені Руднєва в Facebook, дитина поступила до них з великою рваною раною лівої половини обличчя — від кута рота до завушній області.

При цьому привушна слинна залоза та лицевий нерв, на щастя, залишилися без пошкоджень.

Наслідки нападу собаки

За словами батьків хлопчика, його вкусив домашній пес, який до цього ніколи не проявляв агресії до людей.

Медики допускають, що собака просто втомилася від карантину, під час якого на неї направлено підвищену увагу дітей, які вимушено сидять вдома. Саме тому, зазначають фахівці, випадки подібних ран останнім часом почастішали.

Вони також дали поради, як захистити своє чадо від подібних випадків.

1. Ніколи, ні при яких обставинах, не залишайте собаку і дитину наодинці. Навіть сама миролюбна собака не прийде в захват, якщо ваше чадо раптом захоче подивитися, міцно закріплені собачі очі в очницях, або виміряти глибину вушної раковини вихованця олівцем. Якщо ви не в змозі забезпечити щосекундне спостереження за спілкуванням дитини і собаки, ізолювати їх один від одного фізично.

2. Категорично забороніть дітям турбувати чотириногого друга під час їжі і сну.

3. Подавайте приклад. Не проявляйте грубощів у спілкуванні з собакою і не дозволяйте дітям бити тварин, дражнити їх або дратувати будь-якими способами.

4. Навчіть собаку хоча б базовим командам

Що робити, якщо собака вкусила дитину?

1. Не панікуйте, не кричіть і не рвіть на собі волосся. Діти чутливі до стану дорослих, і подібна поведінка лише погіршить ситуацію і сформує у дитини фобію. Зверніться до лікаря!

2. Якщо собака чужа і поруч знаходиться її власник, обов’язково переконайтеся в тому, що собака здорова і щеплена від сказу.

3. Якщо дитину вкусила собака, яка живе у вашій родині, або собака знайомих, не кричіть на неї і не избивайте. Проаналізуйте ситуацію, зрозумійте, яких помилок ви припустилися, і подумайте, що потрібно зробити, щоб не допускати подібних випадків у майбутньому.

4. Якщо ви не можете самостійно забезпечити безпечне спілкування дитини і собаки, можливо, варто звернутися за консультацією до грамотного зоопсихологу. На жаль, бувають випадки, коли собаці краще підшукати іншу сім’ю.