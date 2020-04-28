Вода пішла на півкілометра: в мережі показали вражаючі фото обмілілого озера Світязь

У 2020 році В Україні фіксується такий низький рівень води, якого не було в протягом більше 100 років. В результаті сильно обміліли озеро Світязь та інші водойми.

Як повідомляє у своєму Facebook журналіст Єгор Чечерінда, в Канівському водосховищі добовий приплив води зараз становить 950 м. куб/с при звичайній нормі в 4200 м. куб/сек.

Середня водність Дніпра в створі (умовний поперечний розріз водойми) — 23% квітневої норми, що близько до гідрологічної посухи.

Максимальний рівень Десни на 74 см нижче, ніж саме низького значення за весь період спостереження. У результаті приплив води до Канівського водосховища становив лише 15% норми стоку за квітень. За той же період приплив води до Дністровського водосховища становив 48% від норми.

Катастрофічно обміліло і найбільше українське озеро Світязь. З малої кількості опадів відстань від прибережної зони відпочинку до води зараз становить півкілометра.

Фото озера: