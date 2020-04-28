“Слуги народу” хочуть викликати голову НБУ “на килим” у Раду

Низка депутатів фракції “Слуга народу” хочуть заслухати на засіданні парламенту голову НБУ Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Про це пише “ЕП” з посиланням на джерело в Комітеті ВР з питань економічного розвитку.

Також у нашому розпорядженні опинилось фото документом. Під відповідною постановою підписалася 18 депутатів “Слуги народу”, переважна більшість з яких голови своїх комітетів. Зокрема мова йде про: Олександра Ткаченко, Миколу Сольського, Михайла Радуцького, Дмитра Наталуху та Данила Гетманцева.

Також підписався один з найбільших критиків політики правління НБУ – Олександр Дубінський (якого пов’язаність язують з олігархом Ігорем Коломойським). Повідомляється, що поки документ у процесі реєстрації, і поки невідомо коли може відбутися звіт Смолія у Раді.