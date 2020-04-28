“Потрібне подвійне покарання”: Арахамія про роботу ресторану Тищенка під час карантину

Голова фракції “Слуги народу” у Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував інформацію про те, що ресторан нардепа із цієї фракції Миколи Тищенка працював, грубо порушуючи карантин.

Відповідаючи на відповідне запитання, Арахамія заявивши, що поліція зараз у ресторані Тищенка «у тому числі з ініціативи наших депутатів» і запевнив, що партія не має наміру покривати нардепа. Про це пише “НВ”.

«У нас точно немає ніякої мети нікого покривати і якщо працював ресторан, то він як його власник повинен понести покарання закон», — заявив голова фракції Слуги народу. Він також допустивши можливість «подвійного покарання» для Тищенка.

«Більше того, якщо факт правопорушення підтвердиться і ресторан працював на виробництво їжі, а не просто використовувався для зустрічей, то потрібне подвійне покарання. Не знаю чи можливо це в законному порядку, альо він же депутат і значити на це потрібно жорстко відреагувати», — сказавши Арахамія.