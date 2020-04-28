Мерія Москви закупить гранітні бордюри ще на 16 мільярдів рублів

Мерія Москви в розпал пандемії коронавіруса встигла укласти контракти або оголосити тендери на заміну плитки, асфальту, газонів, закупівлю бетонних бордюрів не менше ніж на 20,5 мільярдів рублів, але не збирається на цьому зупинятися. Журналіст “Медузи” Іван Голунь виявив у плані-графіку закупівель ДБУ “Автомобільні дороги” на поточний рік п’ять тендерів на закупівлю гранітних бордюрів на 16,057 мільярда рублів.

За підрахунками Голунова, на цю суму, виходячи із закупівельної вартості за контрактами минулого року, можна купити 2559 кілометрів гранітних бордюрів. Якщо за таким же принципом перерахувати контракт на бетонні бордюри, то мерія купує ще 1181 кілометр бетонних бордюрів. Таким чином, нові контракти теоретично дозволять замінити майже чверть бордюрів в Москві, робить висновок журналіст.

Джерело в мерії Москви, знайоме з планами ДБУ “Автомобільні дороги”, пояснив, що столична влада, укладаючи трирічні контракти на закупівлю бордюрів, економлять бюджетні гроші і підтримують виробників будматеріалів.

“Люди неправильно сприймають. Ми вперше оголосили закупівлю бордюрів – бетонних і гранітних – відразу на три роки, до 2022 року. Зараз світова економічна криза, ціни будуть підвищуватися, а ми фіксуємо їх на рівні 2020 року і даємо підприємствам зрозумілий план роботи в цей нелегкий час”, – сказав він.

Основними постачальниками гранітних бордюрів для Москви в 2018-2019 роках були ТОВ “Торговий дім “Спецпласт”” і ТОВ “Башкирська камінь”, для обох ДБУ “Автомобільні дороги” – єдиний замовник. Перша компанія за останні два роки отримала вісім тендерів на 6,2 мільярда рублів, друга – 11 тендерів на 6,4 мільярда.

На сайті Change.org продовжує набирати підпису петиція за скасування у цьому році робіт з благоустрою Москви, не пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності міста і його жителів. Замість перекладання плитки і бордюрів гроші вимагають направити на антикризову підтримку городян, малого та середнього міського бізнесу.

