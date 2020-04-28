«Харчуємося комбікормом, як свині». Замкнені на карантин робочі «Газпрому» влаштували бунт

Працівники Чаяндинского родовища «Газпрому» в Якутії, поміщені на карантин у середині квітня, влаштували бунт і вимагають вивезти їх з території підприємства.

Вахтовики провели збори під час якого скаржилися на умови утримання і зажадали зустрічі з керівництвом, пишуть «Відкриті медіа» з посиланням на інформацію, що з’явилася в інтернеті відеозапис.

Робочі обурюються якістю роботи їдальні та відсутністю захисних засобів у потрібній кількості. Вахтовики кричать: «Ні карантину, ***** [нічого]!», «Будемо писати президенту-**енту», «Харчуємося комбікормом, як свині», «Сидимо без грошей! А якщо я захворію зараз, або ми всі ***** заболеем?!», «Де маски? ***** [нічого] немає. Зігнали всіх до общаги, розносити заразу».

Видання NewsYkt опублікувало відкритий лист робітників до громадян Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18). У ньому вахтовики пишуть, що їх незаконно утримують на підприємстві з 15 квітня. Роботи зупинили, але з-за спалаху коронавирусной інфекції співробітників не відпускають з родовища.

Згідно з листом, їм не повідомляють результати тестів на коронавірус, і в результаті люди не знають, чи вони живуть поруч з хворими.

«Ми їмо зі спільного посуду, миємося в спільних лазнях і душах, міняємо загальне постільна білизна, — йдеться в листі. — Укупі з усіма цими обставинами елементарна відсутність інформування людей про їх подальшу долю <…> може призвести до непоправних наслідків. <…> Ми хочемо повернутися до нашим сім’ям здоровими, такими ж, якими приїхали сюди».

Чаяндинское родовище — одне з найбільших на сході Росії, з нього по газопроводу «Сила Сибіру» газ йде в Китай. Випадки захворювання COVID-19 на родовищі target=»_blank» rel=»noopener»>виявили 14 квітня, через чотири дні на підприємстві ввели карантин.

У вахтовому селищі при родовищі зараз знаходяться близько 10 500 осіб. Всього в Якутії на 28 квітня виявлено 166 випадків зараження коронавирусной інфекцією.

Більшість хворих — працівники Чаяндинского родовища, двоє з них у важкому стані. За даними оперативного штабу, 56 вахтовиків зараз перебувають у лікарнях Якутії. Ще 39 працівників відправили на лікування в місто Ноябрьск Ямало-Ненецького автономного округу.

У середині квітня спалах коронавіруса сталася на будівництві центру великотоннажних морських споруд компанії «Новатек» в Мурманській області. Коронавирусной інфекцію захворіли 200 чоловік, це подвоїло показники регіону за кількістю випадків зараження.

На будівництві «Новатек» одночасно живуть і працюють до 11 000 вахтовиків з різних регіонів Росії, Білорусі та Туреччини, вони також повідомляли про брак засобів захисту. 15 квітня уряд Мурманської області вирішило закупити електронні браслети, щоб з їх допомогою відстежувати дотримання режиму самоізоляції хворими COVID-19.