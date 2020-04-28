Нацбанк почне заливати гривню на покриття бюджетних дірок, що призведе до сильної девальвації — нардеп

Бізнес стоїть, не заробляє гроші, тому й податки не платить. Покривати дефіцит бюджету збираються за рахунок емісії гривні через ОВДП…

Перший тендер щодо виділення Нацбанком довгострокового рефінансування українським банкам призначений на 8 травня 2020 року, а наступний — на 12 червня, повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні на персональному сайті нардепа Олександра Дубинського.

Мова про кредитування на строк від 1 до 5 років. Кредитна ставка буде плаваючою і буде дорівнювати розміру облікової ставки Нацбанку. Минулого тижня її опустили з 10% до 8% річних.

Одночасно в НБУ уточнили дату тендеру з надання рефінансування на термін до 90 днів: він намічений на найближчий четвер, 30 квітня.

Взагалі тендери такого роду будуть проводитися по п’ятницях, проте цього разу зроблено виняток із-за вихідного дня в цю п’ятницю, 1 травня.

Регулятор затвердив з 30 квітня графік для роздачі свого нового фінансування:

— 90-денні кредити надаватимуть щотижня по п’ятницях;

— довгострокове рефінансування на 1-5 років почнуть виділяти раз на місяць — у кожну другу п’ятницю місяця.

У список застав облігаціями внутрішньої держпозики додали ще два види паперів: корпоративні облігації під гарантію держави та муніципальні облігації.

Що до цих пір неясно, як Нацбанк буде контролювати, щоб його рефінансування не переливалося на валютний ринок, і не давило на курс гривні.

Обсяги кредитування очікуються на дуже високому рівні: на десятки мільярдів гривень, а може і на сотні. Таке переливання коштів на міжбанк буде провокувати девальвацію гривні, причому відчутну.

Єдине, що ясно точно — це те, що Національний банк не буде заперечувати, якщо його рефінансування буде пущено на купівлю ОВДП. Тобто, на покриття бюджетних дірок, яких з’являється все більше з-за карантину.

Бізнес стоїть, не заробляє гроші, тому й податки не платить. Покривати дефіцит бюджету збираються за рахунок емісії гривні через ОВДП. Банки будуть отримувати у НБУ рефінансування на купівлю внутрішнього держборгу.