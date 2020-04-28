Піца за 2 тисячі і чай за 580: Що відомо про ресторані «Велюр» Миколи Тищенко

Ресторан «Велюр», який належить народному депутату від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка, продовжує роботу всупереч карантину. Про це йдеться в розслідуванні «Я до Колі» журналістів програми «Bihus.info».

Що відомо про ресторані «Велюр»

Ресторан «Велюр» був відкритий в 2000-х роках, він знаходиться у центрі Києва, за адресою Льва Толстого, 43. У закладі представлені азіатська, європейська, тайська, українська, французька і японська кухні. Ознайомитись з повним меню можна за посиланням.







Цінова категорія ресторану – вище середнього. Наприклад, у ресторані можна замовити порцію жаб’ячих лапок за 479 гривень, піцу з морепродуктів за 2190 гривень, салат з м’ясом краба і грінками з ікрою за 1055 гривень. Вінегрет там коштує 149 гривень, олів’є – 199 гривень. Також тут є королівський краб за 1,5 тисячі доларів.







У соцмережах також опублікували чек з ресторану «Велюр» з просто шокуючою ціною за чай — 580 грн.



Думки відвідувачів закладу щодо Тищенко розділилися: одні залишилися в захваті від кухні, інші ж були незадоволені обслуговуванням та високими цінами.

Ось, що пишуть клієнти на сайті TripAdvisor:

«Дорого пафосно, смачна їжа, але обслуговування не дуже», – пише користувач Al Amir.

«Єдине, що сподобалося — інтер’єр. Все інше ні про що.. Невиправдано дорого і бундючно», – счиает Юлія Салуга.

«Були тут недавно з подругою. Пробували равіоллі з гребінцями і піцу — дуже смачно. Атмосфера в заклад затишна, нічого не напружує. Все було добре», – зазначила користувач Demi_Nata.

«Радує все, крім цін! Відмінний ресторан, якого можна сміливо поставити п’ять балів з п’яти, але за такі гроші в Києві можна знайти ресторан краще!», – прокоментувала Ольга Б.

«Ціна якості зовсім не відповідає! Ми залишилися дууже не задоволені і з поганим ОСАДОМ, особливо після того, як офіціант, вкінці, прямо в обличчя говорить — «Візьміть чек. Чайові не входять у вартість».

Ну звичайно ми йому нічого не залишили. Такого хамства ми ніколи не бачили… Дуже далеко до високого рівня! Не розумію, як там можна приємно поїсти і розслабитися…», – написала Кугай Ді.