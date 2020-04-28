Про запасі міцності російської економіки

Про запас міцності економіки можна судити за різними критеріями: скільки грошей є в резервах; наскільки економіка незалежна від світової зовнішньоекономічної кон’юнктури; яка ефективність державної антикризової політики; наскільки населення було готове до наступило кризи з точки зору наявних заощаджень та ін.

З перерахованого вище, здається, лише за наявним резервам не повинно виникати ніяких питань. І зрозуміло чому: якщо з резервами все добре, то можна і низькі ціни на нафту пережити, і населенню фінансово допомогти, і огріхи державної економічної політики покрити. Так що у нас головне – що у Фонді національного добробуту (ФНБ).

Станом на 1 квітня 2020 роки в ФНБ було 12,9 трлн рублів. Міністр фінансів А. Силуанов днями заявив, що до кінця 2020 року в ФНБ залишиться близько 7 трлн рублів. З урахуванням того, що ліквідна частина ФНБ становить 11 трлн рублів, виходить, що велика частина з цього обсягу коштів (5,9 трлн рублів) буде витрачена вже в поточному році. Якщо криза йде в 2021 рік, а це практично напевно, то грошей у ФНБ тільки й вистачить до 2021 року включно, причому не можна навіть з упевненістю сказати, що їх може вистачити до кінця 2021 року.

Такий прогноз, безумовно, виходить з низького рівня світових цін на нафту. Але це і найбільш реалістичний підхід, тому що ніякого відновлення попиту на світовому ринку нафти до докризового рівня не буде. Не буде попиту – не буде і відскоку вгору за цінами. ОПЕК + G20, на жаль, прорахувалися в своїх квітневі домовленості щодо обмеження видобутку нафти на цей рахунок.

Виходить, що грошей у ФНБ вистачить менше, ніж на два роки. Вони будуть витрачені і на виконання поточних бюджетних зобов’язань, і на антикризові заходи.

Ніякі не десять років, і навіть не чотири роки, про яких влада говорили зовсім недавно.

Менше двох років.

Ігор Ніколаєв, економіст