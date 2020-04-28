“Це продуктова помилка”. “Яндекс” прокоментував негативну видачу з Навальним

За запитом про опозиціонера Олексія Навального “Яндекс” віддавав пріоритет негативним матеріалів, зауважило видання TJournal. Відповідаючи на запитання Бі-бі-сі, представники пошукача назвали це невдалим експериментом з вкладкою “обговорюваний контент”, яка віддавала пріоритет новин, не враховуючи їх вага і релевантність. Сам Навальний зажадав у “Яндекса” публічних пояснень.

При запитах про відомих людей “Яндекс” відображає біографічну картку з фотографіями та інформацією про життя. У картці Навального, судячи з скріншотам TJournal, також відображати заголовки “Боти Навального накрутили перегляди ефіру Соболь на “Ехо Москви”, “Портрет в ліфті: Навального треба було визволяти з мусорки, але ми не стали” і версія про те, що “фонд Олексія Навального фінансується держдепартаментом США”. Всі матеріали були взяті з “Яндекс.Новин” та інших сервісів “Яндекса”.

Пізніше користувач TJournal зазначив, що “Яндекс” відключив вкладку з матеріалами власних сервісів для картки Навального.

Позиція “Яндекса”

“Ми постійно пробуємо нові способи показувати різні типи контенту на сторінці з результатами пошуку. Нещодавно ми запустили функціональність, в рамках якої в картках фільмів, географічних об’єктів і відомих особистостей з’явилася вкладка з обговорюваним контентом.

Ми хотіли дати нашим користувачам ще більший вибір інформації про об’єкт пошуку. У вкладці агрегований обговорюваний контент, який формується з новинних заголовків, відео, відповідей користувачів, колекцій у хронологічному порядку. Так вийшло, що по деяких об’єктах пошуку обговорень на платформі “Яндекса” недостатньо, що призвело до того, що навіть один коментар дозволив матеріалу потрапляти на сторінку пошукової видачі.

Ми оцінили якість нової функціональності і зрозуміли, що в поточних умовах ми не можемо якісно вирішити завдання відображення самого обговорюваного контенту. До них не застосовувалися ранжирующие алгоритми, які відфільтровують історії по їх вазі і релевантності. Це продуктова помилка, і ми прийняли рішення закрити проект на доопрацювання”, – заявив Російській службі Бі-бі-сі представник “Яндекса” Ольга Рудакова.

У компанії додали, що планують опублікувати докладний розбір допущених помилок.

“Яндекс ніколи не використовував і не використовує фактори на основі оціночних суджень і ознак у формуванні пошукової видачі”, – уклали в компанії.

Позиція Навального

“Так чи інакше в новинах “Яндекса” панує “Соболь і її чоловік-некрофіл знущаються над власною дитиною”, а також “Зеленка, пузо і “отруєння в СІЗО”: кар’єра Навального з б’юті-блогерів в “вірусологи”, – зазначив опозиціонер у себе в блозі.

“Може, це алгоритм. Може, і не алгоритм. Складно мені, звичайно, уявити, що Волож дав вказівку посадити людину і вручну правити новинну видачу. Але виглядає це все дивно, особливо в дні, коли ми проводимо масові акції. Головна новина дня, безумовно, соцмережі гудуть, купа нормальних ЗМІ пише, а в топі “Яндекс-новин” сенатор Пушков знову висміює когось своїм влучним твітом.

Однак я все ж не готовий змиритися з тим, що ви вже почали коригувати і пошукову видачу за “Навальний”. Наскільки я розумію з ЗМІ і від експертів, саме це і відбувається”.

20 квітня жителі різних регіонів Росії почали використовувати сервіс “Яндекс.Балачки” для віртуальних мітингів. Користувачі вказували будівлі адміністрацій своїх міст в якості місця свого знаходження та писали повідомлення з критикою режиму самоізоляції.

У даний момент збір даних сервісу призупинено. “Стрічка більше не оновлюється”, – зазначено на його сторінці.